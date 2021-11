Sanomalehtiin ja Yleen luotetaan netissä eniten

Suomalaisista lähes kolme neljästä mainitsee luotettavuuden merkityksen kasvaneen heidän mediankäytössään.

Yleisradion ja sanomalehtien digitaaliset palvelut ovat suomalaisten mielestä verkon luotettavimmat uutismediat, selviää Suomalaisten uutismedia 2021 –tutkimuksesta.

Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy Uutismedian liiton toimeksiannosta lokakuussa. Verkon eri uutispalveluiden luotettavuutta selvitettiin nyt ensimmäisen kerran.

Kun suomalaiset arvioivat verkossa julkaistavien uutispalveluiden luotettavuutta asteikolla 1–10, Yleisradion digitaaliset palvelut saavat arvosanan 7,9 ja sanomalehdet 7,6. Kolmanneksi sijoittuvat MTV:n digitaaliset palvelut arvosanalla 6,9. Neljänneksi sijoittuvat aikakauslehtien (6,4) ja viidenneksi kaupunkilehtien (6,3) digitaaliset palvelut. Vähiten luotettaviksi arvioidaan sosiaalisen median palvelut, hännänhuippuina TikTok (2,2) ja Jodel (2,3).

Ylen johtoasema korostuu erityisesti yli 65-vuotiaiden parissa. Nuorimpien, 15–24-vuotiaiden, keskuudessa sanomalehtien verkkopalvelut kiilaavat luotettavuudessa Ylen rinnalle arvosanalla 8,2.

Mediankäytön luotettavuus

Suomalaisista lähes kolme neljästä (64 prosenttia) mainitsee luotettavuuden merkityksen kasvaneen heidän omassa mediankäytössään. Eniten luotettavuuden merkitys on kasvanut 15–24-vuotiaiden keskuudessa (70 prosenttia).

Suomalaisista 15 vuotta täyttäneistä 70 prosenttia arvioi sanomalehtien julkaisevan uutiset digitaalisessa kanavassa yhtä luotettavina kuin painetussa lehdessä. Vain seitsemän prosenttia on asiasta eri mieltä, ja juuri kukaan ei ole täysin eri mieltä. Reilu viidennes (23 prosenttia) suomalaisista ei osaa ottaa kantaa suuntaan tai toiseen.

– Suomalaisten vuosikymmeniä toteama ’painettu sana on totta’ on saatu siirtymään myös sanomalehtien digitaaliseen julkaisemiseen. Verkossa julkaistavan sisällön luotettavuus on journalistisen uutissisällön tekijöille itsestäänselvyys, mutta on hienoa todeta myös suomalaisten tunnistaneen tämän, toteaa Uutismedian liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen tiedotteessa.

– Kun erityisesti nuorimpien uutismedian käyttö on jo pitkään painottunut digitaaliseen uutissisältöön, on varsin ymmärrettävää, että reilu viidennes suomalaisista ei koe voivansa ottaa varmaa kantaa, onko painetun ja digitaalisen sanomalehden sisältö yhtä luotettavaa.

Uutismedioiden laadukkuus

Uutismedioiden verkkopalveluiden laadukkuusmielikuvasta Uutismedian liitolla on seurantaa jo useiden vuosien ajalta. Yleisradion ja sanomalehtien digitaaliset palvelut sijoittuvat laadukkuudessa selkeään kärkeen, kuten aiempinakin vuosina.

Asteikolla 1–10 Ylen digipalvelut saavat 15 vuotta täyttäneiltä suomalaisilta arvosanan 7,8 ja sanomalehtien digitaaliset palvelut 7,5. MTV:n digitaaliset palvelut sijoittuvat kolmanneksi (6,7). Neljänneksi sijoittuvat aikakauslehtien digitaaliset palvelut (6,1) ja viidenneksi kaupunkilehtien digitaaliset palvelut (5,7).

Verkkopalveluiden laadukkuudessa eri medioiden kärkipään järjestys on sama kuin luotettavuudessa, kuten myös sosiaalisen median palveluiden jääminen takamatkalle. Hännänhuiput ovat tässäkin Jodel (2,5) ja TikTok (2,6).

Tutkimusta varten tehtiin yhteensä 1 000 tutkimushaastattelua 15 vuotta täyttäneiden suomalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan +/- 3,1 prosenttiyksikköä.