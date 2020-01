”Sanoit valehtelijaksi” – ehdokkaiden kuuma sananvaihto jäi videolle

Yhdysvaltain demokraattipuolue järjesti tiistaina viimeisen esivaaliväittelyn ennen Iowan osavaltion vaalikokouksia helmikuun alussa.

Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren ja Vermontin senaattori Bernie Sanders kävivät tiukan sanailun heti väittelyn päätyttyä.

CNN on julkaissut tilanteesta alla näkyvän nauhoitteen:

– Taisit kutsua minua valehtelijaksi kansallisessa tv-lähetyksessä, Elizabeth Warren sanoo ja torjuu Bernie Sandersin kättely-yrityksen.

– Mitä?, Sanders vastaa.

Elizabeth Warren toistaa syytöksensä.

– Ei käydä tätä läpi juuri nyt. Haluat käydä sen keskustelun, ja se kyllä onnistuu, Sanders sanoo.

– Milloin vain, Warren toteaa.

Bernie Sanders toistaa, ettei halua käydä asiasta keskustelua esiintymislavalla ja kääntyy kohti vieressä seisovaa miljardööriehdokas Tom Steyeria.

– En halunnut tulla väliin, mutta halusin vain tervehtiä sinua, Bernie, Tom Steyer sanoo.

– Selvä, hyvä, okei, Sanders vastaa.

Huomiota herättänyttä kohtaamista on epäilty Elizabeth Warrenin suunnittelemaksikin. Senaattori kertoi juuri ennen väittelyä Bernie Sandersin todenneen vuonna 2018, ettei nainen voisi voittaa Yhdysvaltain presidenttikisaa. Sanders kiisti väitteen myös itse väittelyssä.

– Bernie on ystäväni, enkä ole täällä tapellakseni Bernien kanssa, Elizabeth Warren totesi väittelyn yhteydessä.

BREAKING: Audio from the post-Debate confrontation between Elizabeth Warren and Bernie Sanders has been released.

WARREN: “I think you just called me a liar on National TV”

pic.twitter.com/GcKCYKL4FH

— Benny (@bennyjohnson) January 16, 2020