Sanni Grahn-Laasonen: Työ torjuu parhaiten lapsiperheköyhyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja sujuvoittaisi lapsiperheiden arkea.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen mukaan hallituksen on otettava lapsiperheiden asiat ja syntyvyyden lasku vakavasti.

– Suomalainen nainen synnyttää keskimäärin 1,4 lasta. Luku on kaikkien aikojen matalin. Valitettavasti alkuvuoden tilastot näyttävät, ettei pohjakosketusta ole vielä saatu, vaan syntyvyys laskee edelleen, Grahn-Laasonen sanoi juhlapuheessaan Hakkapeliittatapahtumassa Tammelassa.

Hänen mukaansa syntyvyyden lasku vaikuttaa aikanaan koko yhteiskuntaan.

– Lastenrattaita on vähemmän katukuvassa, kylät ja seutukunnat harmaantuvat, kouluverkkoon tulee paineita, meillä alkaa olla korkeakouluissa aloituspaikat koko ikäluokalle. Vaikutukset ulottuvat myös työvoiman saatavuuteen, hyvinvointivaltion rahoittamiseen ja eläkejärjestelmän kestävyyteen.

Sanni Grahn-Laasosen mukaan ”synnytystalkoisiin painostaminen” ei ole ratkaisu syntyvyyden laskuun.

– Lapsitoiveet ovat nuorille aikuisille hyvin henkilökohtaisia asioita, hän totesi.

– Voimme kuitenkin yhteiskuntana pyrkiä luomaan mahdollisimman suotuisat, hyväksyvät ja lapsimyönteiset olosuhteet, jotta nuoret aikuiset uskaltaisivat toivoa ja saada lapsia. Politiikalla ei suoraan voida vaikuttaa siihen, mitä nuoret toivovat tulevaisuudeltaan, mutta yhteiskunnan asenteissa ja rakenteissa riittää vielä korjattavaa ja esteitä purettaviksi.

Joustoja lapsiperheiden arkeen

Edellinen hallitus aloitti kansallisen lapsistrategian valmistelun.

– Sitä valmistelemaan kutsuimme erittäin perusteellista työtä tehneen tutkijaryhmän ja laajasti eri yhteiskuntamme toimijoita. Tavoitteemme oli, että lapsistrategian pohjatyöt olisivat huolellisesti tehtyinä, jotta uusi hallitus ottaisi lapsistrategian hallitusohjelmaan, opetusministerinä viime hallituskaudella toiminut Grahn-Laasonen sanoi.

Strategia on kirjattu Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaan. Grahn-Laasosen mukaan odotukset ovat korkealla.

– Perhebarometrin mukaan lapsiperheiden omat toiveet liittyvät ennen kaikkea arjen ja työn joustoihin. Kyse on monesti pienistä asioista: että perhevapaita voisi käyttää useammissa jaksoissa, että työajat ja päiväkotien aukioloajat joustavat, että työpaikalla katsotaan lämpimin silmin, kun päiväkodista tulee kesken päivän soitto, että lapsi sairastaa tai kun myös isä haluaa jäädä perhevapaille.

Uuden lapsistrategian on Grahn-Laasosen mielestä luotava turvaa ja sujuvoitettava lapsiperheiden arkea.

– Ei lapsen syntymisen tarvitse muuttaa kaikkea tai olla uuvuttavaa tai raskasta. Ei tarvitse olla täydellinen, valmis elämä, että voi tulla äidiksi tai isäksi. Myös tavassa, jolla puhumme lapsiperhearjen kuormittavuudesta, on varmasti korjattavaa, hän toteaa. Tärkeää on vahvistaa nuorten aikuisten uskoa siihen, että elämä kantaa ja apua on tarjolla, jos omat turvaverkot ovat ohuet, hän totesi.

Grahn-Laasosen mukaan myöskään työllisyyden merkitystä ei sovi unohtaa.

– Työllisyyden vahvistamiseen on uuden hallituksen löydettävä uskottavia keinoja, sillä työ luo tulevaisuudenuskoa ja on parasta lapsiperheköyhyyden torjumista.