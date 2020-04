Sanni Grahn-Laasonen: Lapsia ja nuoria suojeltava kriisioloissa

Koronan leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitukset kohtelevat lapsia, nuoria ja perheitä eri tavoin.

Kokoomus on julkaissut tänään ehdotuksensa heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten aseman turvaamiseksi kriisioloissa.

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen on huolissaan haavoittuvimmassa asemassa olevista lapsista.

– Lasten arjessa on nyt vähemmän aikuisia, vähemmän turvaverkkoja. Riski kasvaa, että lapsen tai nuoren hätää ei huomata. Lapsia on pystyttävä suojelemaan poikkeusoloissakin. Huoli on suuri erityisesti niistä lapsista ja nuorista, joiden kotiolot ovat heikommat ja jotka tarvitsevat normaaliarjessakin paljon tukea. Kaikille lapsille koti ei ole turvallinen, Grahn-Laasonen toteaa tiedotteessa.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt välttämättömät rajoitukset ihmisten arkeen kohtelevat lapsia, nuoria ja perheitä hyvin eri tavoin.

Kokoomus katsoo, että erityisesti kriisin pitkittyessä on kiinnitettävä vakavaa huomiota lasten oikeuksien toteutumiseen ja lasten suojeluun. Se edellyttää riittäviä resursseja, selkeitä valtakunnallisia linjauksia sekä eri viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen hyvää yhteistyötä.

– Tärkeintä on varmistaa, että jokainen lapsi varmasti tavoitetaan myös poikkeusolojen aikana. Koulut tarvitsevat selkeät ohjeistukset ja käytännöt, miten toimia, jos lapsi ei vastaa etäopetustehtäviin tai jos muusta syystä huoli lapsesta tai perheestä herää, Grahn-Laasonen sanoo.

Suomessa on jo tällä hetkellä yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Koronakriisi voi pahentaa tätä entisestään. Aikana, jolloin kouluissa ei vietetä aikaa, on iso riski siihen, että yhä useampi nuori jää syrjään eikä pääse palveluiden piiriin.

– Emme saa toistaa 90-luvun laman virheitä, yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Painopiste on siirrettävä ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin, joiden toteutuminen on turvattava. Lasten ja nuorten hätään on havahduttava ajoissa, Grahn-Laasonen toteaa.