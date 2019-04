Sanni Grahn-Laasonen: Koulutus jäi vaalitenteissä paitsioon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan koulutusjärjestelmän tarjontaa on päivitettävä ja joustavoitettava.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan koulutus ja osaaminen ovat Suomelle kohtalonkysymyksiä, joista olisi pitänyt keskustella enemmän myös vaalien alla.

Opetusministeri julkaisi tänään Näköalojen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien Suomi -nimeä kantavan osaamispamfletin, jossa hän esittelee kokoomuslaiset keinot, joilla Suomesta tehdään maailman osaavin kansakunta.

– Suomi ei saa menettää osaamiseen, sivistykseen ja tieteeseen perustunutta kilpailuetuaan. Suomalaisten oppimistulokset ja koulutustaso ovat kääntyneet laskuun. Korkeakoulutettujen osuus jää meillä nyt jo alle OECD-maiden keskiarvon.

– Kokoomus haluaa nostaa koulutustasoa ja varmistaa maamme kasvun ja hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa. Pienenä maana meillä ei voi olla muuta menestymisen strategiaa, kuin olla maailman osaavin kansakunta, Grahn-Laasonen toteaa tiedotteessa.

Opetusministeri on kiinnittänyt huomiota siihen, että puoluejohtajien vaalitenteissä koulutuksesta ei juuri puhuttu. Hän olisi toivonut puolueilta konkreettisia linjauksia siitä, miten eri toimenpiteitä priorisoidaan.

Grahn-Laasosen mukaan on selvää, että rahat eivät riitä kaikkeen.

– Me haluamme panostaa varhaisiin vuosiin, koska se tasaa lasten lähtökohtien eroja oppimistuloksissa, vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi haluamme panostaa oppimisen tukeen ja varmistaa, että jokainen peruskoulusta valmistuva lähtee sieltä sellaisten taitojen kera, joilla pärjää toisen asteen opinnoissa, Grahn-Laasonen linjaa.

Kokoomus on esittänyt ensi vaalikaudelle kolmikantaista osaamisen tulevaisuussopimusta, jolla varmistettaisiin mahdollisuudet osaamisen päivittämiseen läpi työuran. Grahn-Laasosen mukaan sopimuksen syntyminen on nostettava tulevan hallituksen kärkitavoitteeksi.

– Koulutusjärjestelmän tarjontaa on päivitettävä ja järjestelmää joustavoitettava. Työelämässä oleville on tarjottava moduulimaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ilman, että aina pitää aloittaa uuden tutkinnon suorittaminen. Opiskelun on tapahduttava jatkossa joustavammin ja enemmän myös työn rinnalla, Grahn-Laasonen sanoo.