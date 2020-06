Sanna Marinin keksitty sitaatti leviää maailmalla

Valtioneuvoston viestintäjohtaja vahvistaa lainauksen olevan tekaistu.

Twitterissä kiertää Yhdysvaltoja koskeva tviitti, jonka sisältöä väitetään virheellisesti pääministeri Sanna Marinin (sd.) sanomaksi.

Käyttäjän ”Lin Peace” julkaisemassa tviitissä kirjoitetaan seuraavasti:

– John Boltonin uusi kirja paljastaa, että (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump luuli, että Suomi on Venäjän kontrollissa. Suomen pääministeri Sanna Marin sanoo, ”Jos totta puhutaan, me olemme miettineet samaa asiaa Yhdysvalloista 20. tammikuuta 2017 lähtien”. Rakastan häntä!

Mainittuna päivänä Donald Trump astui virkaansa Yhdysvaltain presidenttinä.

Tviitissä mainittu kirja on puolestaan tiistaina 23. kesäkuuta julkaistu, Valkoisen talon entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin julkaisema paljastuskirja. Kirja on nimeltään ”The Room where It Happened” (suom. ”Huone, jossa se tapahtui”). Kirja sisältää paljastusväitteitä ajalta, jolloin Bolton työskenteli Valkoisessa talossa.

Yksi kirjassa esitetyistä väitteistä on se, että Donald Trump olisi kysynyt, onko Suomi Venäjän satelliitti tai jopa osa Venäjää, kertoo Yle. Tähän kirjan kohtaan viitataan myös Lin Peacen tviitissä.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski vahvisti sunnuntaina 28. kesäkuuta Twitter-tilillään, ettei Sanna Marin ole lausunut tviitissä kerrottuja asioita.

– Vahvistuksena vielä tännekin: Pääministeri Marin ei ole missään vaiheessa kommentoinut John Boltonin kirjaan liittyviä asioita millään tavalla. Aiheesta eilen Yhdysvalloissa leviämään lähtenyt twiitti ei siis pidä paikkaansa.

Twiitin lainauksen on vahvistanut olevan tekaistu myös esimerkiksi Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön lehdistö- ja kulttuuriosastolta työskentelevä Helena Liikanen-Renger, joka tviittasi:

– Pyydän huomioimaan että tämä tviitti koskien Suomen pääministeriä ei ole totta.

MUOKATTU 28.6.2020 klo 12.43. Lisätty Valtioneuvoston viestintäjohtajan tviitti.