”Sanna Marinin hallituksen toimintatapa on täysin käsittämätön”

Kokoomusedustajan mukaan mistään ei uskalleta leikata, koska kaikkia pitää yrittää miellyttää.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen ihmettelee Puheenvuoron kirjoituksessaan, mikä hallituksen päätös ensi viikolla perutaan.

– Sanna Marinin hallituksen poukkoileva toiminta herättää ihmetystä. Hallituksen toimintalinjana on, että jokainen säästöpäätös perutaan, kun siitä vaan nousee riittävän iso meteli, Arto Satonen huomioi.

– Lisäksi hallituspuolueet ja ministerit kilpailevat keskenään siitä kuka ensimmäisenä ehtii twitterissä peruuttamisen ilmoittamaan ja kuka jyrkimmin irtaantuu aiemmin yhdessä sovitusta päätöksestä. Poukkoilu ei syö vain Marinin hallituksen uskottavuutta, vaan valitettavasti koko poliittisen järjestelmän uskottavuutta.

Hänen mukaansa on toki hyvä asia, että poliisi, kulttuuri ja liikunta saavat rahansa, mutta tämä rahantarve ei ole tullut kenellekään yllätyksenä.

– Hallitus omalla kehys- ja budjettipäätöksillään tietoisesti antoi näille sektoreille riittämättömän rahoituksen. Kun asiasta nousi meteli, niin hallitus perääntyi. Mistä päätöksestä hallitus ensi viikolla perääntyy?, Satonen kysyy.

– Rinteen/Marinin hallituksen talouspoliittinen päätöksenteko on alusta asti rakennettu oraitten päälle. Menoja lisättiin heti ja ne piti rahoittaa päätösperäisellä työllisyyden kasvulla. Jälkimmäisiä päätöksiä on tullut niukasti, mutta uusia pysyviä menoja on lisätty matkan varrella. Marinin hallituksen perusongelma on siinä, että se ei kykene priorisoimaan valtion menoja.

Esimerkkinä hän toteaa, että asumistukiin käytetään yli 2 000 miljoonaa euroa vuodessa ja summa kasvaa koko ajan.

– Sen sijaan poliisin, kulttuurin ja liikunnan rahantarpeessa puhutaan kymmenistä miljoonista euroista. Tämä siis tarkoittaa, että esimerkiksi viiden prosentin tinkimisellä asumistuesta voitaisiin hoitaa kaikki nyt esille nousseet asiat. Kaiken lisäksi asumistuen leikkaus todennäköisesti vielä pienentäisi vuokria, jolloin tuo vähäinen tinkiminen valuisi osittain vuokranantajan tappioksi.

Satosen mukaan ”Marinin hallituksen toimintatapa on täysin käsittämätön”.

– Mistään ei uskalleta leikata, koska kaikkia pitää yrittää miellyttää. Ainoa asia mikä joustaa on kehykset ja valtionvelka. Yhteistä velkaa kasvatetaan huoletta ja ongelmia siirretään seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Tätä ei hyvällä tahdollakaan voi kutsua vastuulliseksi päätöksenteoksi, vaan populismiksi, Arto Satonen sanoo.