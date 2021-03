Sanna Marinilta kysyttiin rajojen vuotamisesta – näin hän sanoo

Pääministerin mukaan he ovat nyt nähneet, miten monimutkainen viranomaisten kokonaisuus on.

Verkkouutiset kertoi tästä avautuvassa jutussaan kokoomuksen kansanedustajien tiistaina eduskuntakeskustelussa esittämistä huolista. Edustajat ihmettelivät, että Suomen rajoilla ei edelleenkään hallituksen lupauksista huolimatta täysin pysäytetä koronavirusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi täysistunnossa edustajille näin:

– Ensimmäisenä otan tämän rajakysymyksen, tätä kysyivät edustaja (Pia) Kauma ja edustaja (Timo) Heinonen. Me emme ole olleet tässä toimettomina. Meillä on ollut koko tämän pandemian ajan käytössä käytännössä ulkorajaliikenteen ja sisärajaliikenteen rajoitukset, ja näitä on entisestään kiristetty tämän virusmuunnoksen takia, Sanna Marin sanoi.

– Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meillä on pienemmät matkustajamäärät rajoilla, koska näitä kiristyksiä on tehty aika voimakkaastikin. Sen lisäksi tietenkin testauskapasiteetti on ajettu ylös rajoilla niin, että matkustajat voidaan testata. Ja nämä operaattorit, toimijat, myös vaativat ihmisiltä negatiivisia testituloksia, kun he astuvat vaikkapa laivaan tai lentokoneeseen.

– Eli suinkaan ei ole tilanne se, että tällä hetkellä negatiivista testitulosta ei vaadita tai testejä ei rajoille tehtäisi.

Pääministerin mukaan ”me olemme nyt nähneet, että kuinka monimutkainen tämä kokonaisuus on meidän eri viranomaistahojen osalta”.

– Meillä käytännössä avit ja kunnat voisivat jo nykyisen lainsäädännön puitteissa määrä ihmiselle pakollisen terveystarkastuksen, jonka puitteissa myös tällainen koronatesti voitaisiin pakolla tehdä. Mutta tämä on viranomaisharkintaa ja viranomaistoimintaa, ja me emme voi poliittisesti sanella mitä viranomaiset tekevät vaan he tekevät sen omalla harkinnallaan.

Marin sanoi, että yhtä lailla näillä toimijoilla on mahdollisuus määrätä matkustajia karanteeniin.

– Mutta koska tässä on ollut erilaista tulkintaa ja näkemystä siitä että kuinka laajamittaisesti näitä pakollisia testejä tai karantteeneja voidaan määrätä, niin sen vuoksi hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen tämän lainsäädännön täsmentämisestä niin, että tämä kokonaisuus saataisiin toimimaan vieläkin paremmin. Mutta nykyisellään (jo) näitä välineitä on, Marin jatkoi.

– Mutta kuten me olemme nähneet, hallitus, ei ministeri (Krista) Kiuru eikä pääministeri Marin voi määrätä, millä tavalla avit ja kunnat lainsäädäntöä tältä osin tulkitsevat. Ja millä tavalla toimivat.

– Me pyrimme tekemään parhaamme niin, että aivan jokainen matkustaja testattaisiin, hän lupasi.