Sanna Marin Ylelle: Terrorismilakeja tarkastetaan

Pääministerin mukaan lainsäädännössä on korjaustarpeita.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolusti hallituksensa al-Hol-linjausta Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina.

– Uskon että tämän istuvan hallituksen linjauksen pohjalta meidän valitsemamme tie on oikea. Itse ajattelen tätä aidosti ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien näkökulmasta, kuten aikaisemmin olen sanonut. Minua on painanut sydäntä puoli vuotta tämä lasten tilanne, ja olen iloinen siitä että nyt tähän on saatu ratkaisu, Marin kommentoi.

Kohun keskiöön noussut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) nauttii Marinin mukaan hallituksen ja eduskunnan luottamusta. Hallituksen maanantaina laatima al-Hol-linjaus ei Marinin mukaan juurikaan poikkea ulkoministerin aikaisemmasta toimintalinjasta.

Haastattelussa Marin myös puolusti kohun aiheuttaneita eduskuntapuheitaan. Marin arvosteli eduskunnassa tiistaina oppositiopuolue kokoomusta, ja etenkin ”eikö teitä hävetä”-lausunto on herättänyt keskustelua. Haastattelussa Marinia pyydettiin tarkentamaan, mitä kokoomuksen on pääministerin mielestä hävettävä.

– Kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että näitä lapsia ei pidä auttaa, jos se tarkoittaa äitien auttamista.

– Toinen asia jota olen peräänkuuluttanut ja josta hallitus tulee pitämään kiinni on se, että kunnioitetaan oikeusvaltiotamme ja sitä, että meillä on vallan kolmijako-oppi. Hallitus, eduskunta ja poliitikot tekevät poliittisia linjauksia ja päätöksiä, mutta me emme tee päätöksiä yksilöiden hengestä ja elämästä. Me emme tee päätöksiä yksilötasolla, se on viranomaisten tehtävä joilla se toimivaltuus on.

Hallitus aikoo tarkastaa terrorismia koskevaa lainsäädäntöä.

– Pystyvätkö viranomaiset hyödyntämään sitä lainsäädäntöä mikä meillä tälläkin hetkellä on tarpeeksi hyvin ja riittävästi? Varmaankin monenlaisia korjaustarpeita on, Marin kommentoi.

Myös terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi voi Marinin mukaan ajankohtaistua.