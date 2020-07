Sanna Marin Ylelle: Niukan nelikon kanssa on yhteistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan keskusteluja käydään kaikkien kanssa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan EU:n neuvotteluissa budjetista ja elpymisvälineestä on löydettävissä ratkaisu, mikäli eri osapuolet tulevat toisiaan vastaan, ja pyritään löytämään ennemmin yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

– On aivan selvää, että tämä elpymisvälineen koko pitää tulla alaspäin, erityisesti tärkeää on se että avustusten määrää lasketaan, sitä muutetaan maltillisemmaksi ja se on myös Suomen keskeinen tavoite, Marin kertoo Yleisradiolle.

Pääministerin mukaan hän pyrkii toimimaan rakentavasti ja käymään keskusteluja kaikkien kanssa. Elpymisvälineen osalta yhdistäviä tekijöitä on löytynyt ns. ”niukan nelikon”, eli Ruotsin, Itävallan, Hollannin ja Tanskan kanssa, muissa kysymyksissä muiden maiden kanssa.

– Tottakai on selvää, että tämän elpymisvälineen osalta näkemyksemme ovat yhteneväisiä tämän niukan nelikon kanssa ja olemme löytäneet tästä yhteistä.

Marin ei usko että kukaan jarruttaa neuvotteluja. Hän uskoo kaikkien haluavan saada ratkaisun aikaiseksi ja olevan valmiita tulemaan toisiaan vastaan.

– Se riippuu siitä kuinka paljon olemme nyt valmiita katsomaan asioita toistemme näkökulmasta saavutetaanko lopulta sopu.

Neuvottelujen Marin uskoo kestävän maanantaihin, mikäli on vain mahdollista että sopimus saadaan aikaiseksi. Myös oikeusvaltiomekanismi on ollut esillä. Unkarin pääministeri Viktor Orbán kommentoi aiemmin, että siitä keskustelemiseen menee viikkoja.

– On aivan selvää että oikeusvaltiomekanismi pitää olla rahoituskehyksen kokonaisuudessa mukana, että me voimme tämän hyväksyä.