Sanna Marin Ylellä: Suojavarusteiden kotimainen tuotanto käynnistettävä

Pääministerin mukaan yksi iso pullonkaula on varusteiden sertifioinnissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla, että suojavarusteiden ja testausvälineiden kotimainen tuotanto on saatava käyntiin.

– Painottaisin, että on saatava kotimainen suojavarustetuotanto käyntiin. Olisi hyvä, jos Suomessa pystyttäisiin tuottamaan myös testausvälineitä.

Marinin mukaan kotimaisen tuotannon käynnistämisestä on pyydetty kattavampaa raporttia, joka on tulossa ensi viikolla. Kotimaisen tuotannon tulee olla laadultaan sellaista, että sitä voidaan käyttää sairaaloissa.

– Käsitykseni on se, että yksi iso pullonkaula on se, miten näitä sertifioidaan. Olennaista on se, että tuotanto saadaan käyntiin ja se tavara, mitä tuotetaan on asianmukaisesti käytettävissä ja ne voidaan sertifioida. Käsitykseni on se, ettei Suomessa ole tällaista sertifiointijärjestelmää, Marin sanoi Ylellä.