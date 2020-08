Sanna Marin Ylellä: Onko Suomessa liian helppoa sulkea tehtaita?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri kritisoi kannattavan Kaipolan tehtaan sulkemista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvosteli Ylen Ykkösaamun haastattelussa metsäyhtiö UPM:ää Kaipolan tehtaan sulkemisesta.

– Tehdashan sinänsä on ollut kannattava, eli se on tuottanut tulosta ja voittoa. UPM on yhtiönä vakavarainen ja se teki viime vuonna 1,4 miljardia euroa voittoa. Tietenkin tässä tilanteessa nämä irtisanomiset ovat ihmisille kova isku ja herättävät paljon kysymyksiä, pääministeri totesi.

Sanna Marin muistutti, että UPM on viime vuosina jakanut omistajilleen isoja osinkoja.

– Ihmisten näkökulmasta herää kysymys, että mikä riittää? Tässä tilanteessa, jossa olemme sotiemme jälkeisen Suomen pahimmassa kriisissä, herää myös kysymys, että miksi nyt? Ihmisillä on vaikea työllistyä muutenkin, kun olemme syvässä ja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Oliko juuri nyt tarpeen sulkea kannattava tehdas, Marin kysyi.

– Jos itse olisin saanut pättää, tehdas vielä tulevaisuudessakin pyörisi.

Pääministeri muistutti, että Kaipolan tehtaan koneista on pidetty hyvää huolta. Hänen mukaansa tehtaaseen ei ole kuitenkaan investoitu riittävästi.

– Nämä ovat tietenkin yhtiön omia ratkaisuja. Niitä ei hallitus voi sanella tai päättää. Yhtiöt tietenkin toimivat omista lähtökohdistaan käsin.

– Yksi sellainen kysymys, jonka haluan nostaa myös esille on se, että onko Suomessa liian helppoa irtisanoa? Onko Suomessa liian helppoa sulkea tehtaita? Kun me katsomme verokkimaihimme ja esimerkiksi Saksaan, on siellä irtisanominen ja tehtaiden sulkempinen vaikeampaa kuin Suomessa, Marin totesi.

Pääministeri kertoi Ylelle, että hallitus aikoo tukea Jämsän aluetta ja tehtaan työntekijöitä. Päätöksiä on tarkoitus tehdä syyskuun budjettiriihessä.