Sanna Marin Ylellä: Koronapassi perustuu vapaaehtoisuuteen

Kaikki rajoitukset puretaan pääministerin mukaan kuukauden päästä.

Pääministerin, SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin mukaan Suomeen säädettävä koronapassi tulee perustumaan vapaaehtoisuuteen.

– Koronapassissa ajatus siis on se, että kun me puramme nämä rajoitukset, niin jos tulisi alueellisia tautiryppäitä ja viranomaiset joutuisivat ottamaan rajoituksia käyttöön, niin tämä passi olisi vaihtoehto sille, että nämä rajoitukset voitaisiin välttää, kun yksittäinen yrittäjä tai toimija ottaisi tällaisen passin käyttöön, pääministeri Sanna Marin sanoi Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

– Eli siellä passissa olisi käytännössä todistus siitä, että olet saanut rokotesarjan kokonaisuudessaan ja riittävät suoja-aineet ovat olemassa, olet sairastanut koronataudin tuoreeltaan tai sinulla on tuore negatiivinen testitodistus. Eli tällä tavalla voitaisiin välttää niitä tulevaisuudessa mahdollisesti tulevia rajoituksia, että se olisi vaihtoehto rajoituksille, Marin sanoi.

– Mutta meidän tavoitteemme on purkaa nämä rajoitukset kokonaisuudessaan. Tämä passi ei ole väline sille, että ylläpitäisimme yhteiskunnassa laajasti rajoitustoimenpiteitä, vaan tällaisia pistemäisiä rajoituksia kenties jouduttaisiin ottamaan käyttöön, jos jollakin alueella tilanne yhtäkkiä pahenisi, hän totesi.

Sanna Marin kertoi jakavansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen arvion siitä, että Suomessa voitaisiin luopua rajoituksista jo kuukauden päästä. Hän katsoo, että rajoituksista voitaisiin luopua, kun Suomessa päästään 80 prosentin rokotekattavuuteen yli 12-vuotiaiden kohdalla. Tämä koskisi Marinin mukaan myös maskien käyttöä.

Pääministeriltä kysyttiin, ”miksi hallitus ei ryhtynyt jo keväällä valmistelemaan koronapassia, kun sitä silloin vaadittiin ja monissa muissa maissa valmistelu käynnistyi?”

– Kyllä me selvitimme keväällä koronapassia ja teetätimme oikeudellisia arvioita. Ja monissa arvioissa todettiin, että se on mahdollinen, toki, mutta että siihen liittyy myös haasteita. Sen jälkeen tätä asiaa on sitten valmisteltu kesällä, sitä on selvitetty, ja nyt elokuussa valmisteltu toden teolla. Nyt se on tarkoitus antaa eduskuntaan syyskuun puolivälissä. Se [koronapassi] olisi siis vapaaehtoisuuteen perustuva malli, eli ei tällainen, että se tulisi kaikille pakolliseksi käyttöön, vaan juuri yksittäinen toimija voisi ottaa sen käyttöön vaihtoehtona rajoituksille, Marin vastasi.

– Uskon ja luotan, että eduskunta haluaa sen ripeästi käsitellä, että lokakuun puolella meillä olisi tämäkin väline käytössä.