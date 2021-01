Sanna Marin Ylellä: Ilmastonmuutos olisi pandemiaa pahempi kolaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri toivoo rokotustahdin kiihtyvän, mutta myös kovemmat rajoitukset ovat mahdollisia.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Suomen koronatilanne verrattuna muihin Euroopan ja maailman maihin on kohtuullinen. Hänen mukaansa tautipiikki on kuitenkin mahdollinen ja tilanne on edelleen huolestuttava.

– Erityisesti kannan huolta britannian uudesta virustyypistä, hän sanoi Ylen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla.

Asiasta on pääministerin mukaan keskustelu hallituksessa ja uuteen virusmuotoon suhtautumiseen tullaan palaamaan tammikuun aikana. Hänen mukaansa myös viruksen tukahduttamisstrategia ja kovemmat rajoitukset ovat mahdollisia.

Marinin mukaan rokotukset on Suomessa vasta aloitettu ja niiden onnistumista voidaan arvioida vasta pidemmällä aikavälillä. Rokottaminen on kuitenkin lähtenyt hänen mukaansa liikkeelle hitaammin, kuin hän olisi itse odottanut.

– Itsekin toivoisin että rokotustahti olisi ripeämpi.

Rokotustahdista ei kuitenkaan pääministerin mielestä voi tehdä johtopäätöstä, että siinä olisi epäonnistuttu. Hänen mukaansa nyt tulee luottaa terveysviranomaisiin, jotka suorittavat rokottamisen yhdessä sovitun strategian mukaisesti.

Marinin mukaan on hyvä ja tärkeä asia, että Euroopan unioni ostaa ja jakaa rokotteet väestöön suhteutettuna, sillä pandemia on globaali ja kaikki tulee saada rokotettua.

– Kun puhutaan siitä kuinka nopeasti rokotteet jaetaan, tämän ei pitäisi olla mitään kilpavarustelua.

Pääministeri kertoo olevansa tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheessaan esittämästä näkemyksestä, ettei paluuta entiseen ole, samaa mieltä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta.

– Tämä pandemia on ollut hyvin pysäyttävä, mutta hyvin järkyttävä ja pahempi kolaus tulisi olemaan jos emme saisi ilmastonmuutosta kuriin.