Sanna Marin Washington Postille: Suomi on amerikkalainen unelma

Pääministerin mukaan Suomen järjestelmä voisi olla esimerkki Yhdysvalloille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Washington Postille antamassaan haastattelussa Suomen olevan amerikkalainen unelma.

WP:n otsikon mukaan Bernie Sanders is a fan of the ‘Nordic model.’ Finland’s leader says it’s the American Dream.

– Meidän mielestämme pohjoismainen malli on menestystarina. …Tiedostan että jokaisen maan tilanne on erilainen, jokaisen maan poliittinen ilmapiiri on erilainen, Sanna Marin sanoo WP:ssa mutta jatkaa, että ”kuitenkin Suomen järjestelmä voisi olla esimerkki Yhdysvalloille”.

– Mielestäni amerikkalainen unelma voidaan parhaiten saavuttaa Pohjoismaissa, joissa jokaisesta lapsesta voi tulla taustastaan tai perheestään riippumatta mitä tahansa, koska meillä on niin hyvä koulutusjärjestelmä.

– Meillä on hyvä terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmä, jonka ansiosta kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Tämä on varmasti yksi syy siihen, miksi Suomi sijoittuu maailman onnellisimmaksi maaksi.

Sanna Marinin mukaan hänen hallituksensa ”uusi tehtävä on saada pohjoismaisesta hyvinvointimallista osa ympäristöystävällistä tulevaisuutta”, jossa ilmastonmuutoksen torjunta tarjoaa ”uusia työpaikkoja, teknologiaa ja mahdollisuuksia kaikille maassamme”.