Sanna Marin Ylellä: Virukselle ei voi enää mitään

Pääministerin mukaan koronan täydellinen pysäyttäminen on mahdotonta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan koronaviruksen leviäminen on tällä hetkellä mahdotonta pysäyttää. Rajoituksilla pyritään hänen mukaansa tällä hetkellä varmistamaan lisäaikaa kolmansiin rokotuksiin.

– On selvää, että tämä virus on nyt niin laajalle levinnyt yhteiskunnassa, että sen täydellinen pysäyttäminen olisi erittäin hankalaa, ellei jopa mahdotonta, Sanna Marin totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

– Me siis pyrimme ostamaan aikaa siihen, että saamme rokotettua ihmiset niin, että he olisivat paremmin suojassa niin, etteivät sairastuisi niin vakavasti, että he tarvitsevat sairaalanhoitoa ja kuormittaisivat meidän terveydenhuoltokapasiteettiamme.

Hallituksen koronaministeriryhmä päätti myöhään perjantai-iltana koko maahan asetettavista uusista rajoituksista. Rajoitukset koskevat sisätiloja ja tilaisuuksia sekä ravintoloita.

Marinin mukaan ”pahin skenaario olisi se, että rajoitustoimia ei tehtäisi ja virus ikään kuin pyyhkäisi nopeasti kansakunnan läpi”

– Meille tulisi nopeasti sairaalahoidon kuormitukseen sellainen potilasmäärä, että kantokyky pettäisi. Se olisi se pahin mahdollinen skenaario. Tätä pyrimme rajoitustoimilla estämään.

Toistaiseksi ei pääministerin mukaan ole arviota siitä, kuinka kauan rajoitustoimia pitää jatkaa. Marinin mukaan ”tavoitteena on, että kolmannet rokotukset saataisiin annettua mahdollisimman nopeasti seuraavan kahden kuukauden aikana”.

– On mahdollista, että se tapahtuu sitä kautta, että virus mutatoituu kausi-influenssan tyyppiseksi ja sitä kautta sitten rokotuksilla ja lievemmällä sairastamisella pääsisimme tästä pikkuhiljaa eroon tai normaalimpaan elämään.

– Tosiasia on se, että me emme tiedä. Me emme näe tulevaisuuteen. Me emme tiedä, minkälaisia vaiheita meillä vielä on edessä.

– On mahdollista, että tämä jatkuu.

Ravintoloiden täyssulku mahdollinen

Pääministeri kertoi lauantaina pitävänsä ravintoloiden täyssulkua mahdollisena.

– Tämän osalta tehdään selvitystyötä, mitä lainsäädäntöpolkua etenisimme, jos meidän on tarpeen antaa eduskunnalle esitys täyssulusta. Mikäli tuollaisen esityksen antaisimme, niin siinä vaiheessa korvausten pitäisi olla osa tätä kokonaisuutta. Tätä tulemme käymään ensi viikolla tarkemmin läpi, Marin sanoi.

– On mahdollista, että joudumme tuollaisenkin päätöksen tekemään.

Sanna Marinin mukaan kyse on siitä, että suomalaisten kontaktit saataisiin rajoitettua mahdollisimman vähiin.

– Tämä tarttuu niin paljon helpommin tämä omikron, että emme pysty sitä täysin estämään. Sen vuoksi tartuntaluvutkin ovat todella kovia.

– Hyvä uutinen on se, että tauti näyttäisi nyt olevan lievempi. Eli entistä harvempi sairastuneista joutuu sairaalahoitoon tai terveydenhuollon piiriin. Mutta kyllä tähän tilanteeseen silti vakavasti pitää suhtautua. Kasvavat tartuntaluvut tarkoittavat väistämättä myös potilaiden lisääntymistä sairaaloissa.