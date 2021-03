Sanna Marin: Viron tilanne tarkoittaisi meillä 9000 tartuntaa vuorokaudessa

Pääministerin mukaan naapurimaamme joka puolella ovat pahassa tilanteessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutui eduskunnan kyselytunnilla vastaamaan arvosteluun kuntavaalien nopeasta siirrosta. Hänen mukaansa ”hallitus ei ole asiaa omissa neuvotteluissaan tai muissa kokouksissa käsitellyt, koska olemme halunneet kunnioittaa sitä parlamentaarista perinnettä, joka Suomessa on ollut”. Hän viittasi eduskuntapuolueiden puoluesihteerien työryhmään.

Sanna Marin sanoi pyytäneensä puheenvuoron vastatakseen eduskunnalle kysymykseen THL:n laskelmista.

– Kun me katsomme vaikkapa naapurimaa Viron tilannetta. Siellä on tänään sellaiset luvut taudin osalta, että Suomessa suhteutettuna väkimäärään nuo tautiluvut olisivat meillä noin 8 000-9 000 tapausta päivässä, Sanna Marin sanoi.

– Eli pitää nyt nähdä tämä iso kuva. Tämä muuntovirus on meille erittäin vakava uhka, sen vuoksi me teemme toimenpiteitä, sen vuoksi me teemme rajoituksia, jotta Suomessa ei kävisi kuten niin monessa muussa maassa on käynyt.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hallitus ei voi mennä puoluesihteerien selän taakse välttämään vastuun epäonnistumisesta, ettei Suomessa pystytä järjestämään terveysturvallisesti vaaleja.

– Se miksi tähän on jouduttu on se, että hallitus ei ole huolehtinut siitä, että terveysturvallisuus huolehditaan vaaleissa – että jokainen pääsee äänestämään. Toisaalta siinä, että välttämättä toimia koronaviruksen hidastamiseksi ei ole tehty riittävällä tarmolla, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan Suomi oli kuitenkin tilanteessa, jossa oikeusministeriö sanoi, ettei voida taata vaalien turvallisuutta tai laillisuutta.

– Silloin meidän on oltava sitä mieltä, että jotta ihmiset pääsevät käyttämään oikeuttaan äänestää, meidän pitää siirtää nämä vaalit.

– Ihmisten näkökulmasta on tärkeämpää, että he saavat rokotteen ajoissa ja että tämä tauti hoidetaan. Mutta teidän tehtävänne on huolehtia siitä, että ne vaalit kesäkuussa pystytään järjestämään turvallisesti ja laillisesti, Orpo sanoi hallitukselle.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan vaalit järjestetään kesäkuussa turvallisesti. Hänen mukaansa tuolloin riskiryhmät ja 70-vuotiaat on rokotettu. Myös muun muassa ennakkoäänestystä pidennetään.

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan ”vaalien siirtäminen oli ainoa vastuullinen vaihtoehto tässä tilanteessa”.

– En ihan ymmärrä tätä kritiikkiä siitä, että vaalit olisi pitänyt pitää siitä huolimatta, että varautuminen on pettänyt ja tauti kiihtyy. Siitä kritiikistä olen aivan samaa mieltä, että olisi pitänyt varautua paremmin, Antti Häkkänen totesi.

– Mutta maito oli jo maassa. Jos vaali- ja terveysviranomaiset sanovat tässä tilanteessa, että varautumista olisi pitänyt tehdä jo aiemmin, nyt tauti kiihtyy, ei ole äänestäjien turvallisuuden kannalta vastuullista järjestää vaaleja – miten tällaisessa tilanteessa joku puolue sanoo, että silti pidetään viranomaisten suosituksen vastaisesti vaalit, Häkkänen ihmetteli.

– Ainoa vastuullinen vaihtoehto on siirtää vaaleja.