Sanna Marin: Viittaus luokkataisteluun ei ole argumentti

Pääministeri kertoo olevansa valmis etsimään ratkaisuja yritysten ongelmiin.

– Kertoo keskustelukulttuurista, jos vakavaraisen suuryrityksen yhteiskuntavastuun perään kysyminen kriisin keskellä herättää tällaisen raivon ja syyttelyn, pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittaa.

Hän kertoo olevansa valmis keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja yritysten kohtaamiin ongelmiin.

– Haluan, että yritykset menestyvät ja työllistävät. Keskustelua helpottaa, jos puhutaan asioista. Esimerkiksi viittaaminen luokkataisteluun ei ole argumentti ja kertoo lähinnä historiattomuudesta, Marin toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko ihmetteli sunnuntaina tiedotteessaan pääministerin puheita lauantain Ylen Ykkösaamussa. Risikon mukaan Marin ”lietsoo puheillaan tunkkaista luokkataistelua, jolla Suomi ei takuulla nouse koronan aiheuttamista talousvaikeuksista”.

Risikon mukaan pääministeriltä petti tilannetaju.

– Nyt ei tarvita yritysten syyttelyä, vaan on katsottava peiliin. Onko Suomesta rakennettu maata, johon kansainvälisten yritysten kannattaa investoida? Ministereiden jatkuvat veronkorotuspuheet ja utopistiset haaveilut kuuden tunnin työajasta eivät herätä luottamusta. Suomi tarvitsee realismia ja yritykset ennakoitavuutta, Paula Risikko sanoi.

Risikon mukaan tarvittaisiin ”rehellistä ja avointa keskustelua Suomen kilpailukyvyn haasteista”.

– Ilman investointeja työpaikat uhkaavat kadota. Nyt ei ole aikaa ideologiselle luokkataistelulle. Pohjalaisella maalaisjärjellä yritysten etu on työntekijöiden etu – ja työntekijöiden etu on yritysten etu. Ja yritysten ja työntekijöiden etu on tietenkin koko Suomen etu. Tämä on hyvä pitää mielessä, hän totesi.

