Sanna Marin: Vientimme hyötyy EU:n ilmastosopimuksesta

EU-maiden päämiehet kiristivät päästötavoitteita.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) uskoo, että EU-päämiesten uudet ilmastotavoitteet koituvat Suomen teollisuuden, viennin ja yritysten hyödyksi.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen on paitsi välttämätöntä, myös taloudellinen mahdollisuus. Se on mahdollisuus meidän viennillemme ja uusille teknologioille, joissa Suomessa on ainutlaatuista osaamista, Marin sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessaan Brysselissä.

EU-maiden päämiehet päättivät huippukokouksessaan, että EU korottaa päästövähennystavoitteen nykyisestä 40 prosentista vähintään 55 prosenttiin. Vertailukohtana käytetään vuoden 1990 päästöjä. Kyse on nettopäästöistä, mikä tarkoittaa, että hiilinieluja otetaan mukaan, kun vähennysmäärää lasketaan.

Päätös on Suomen tavoitteiden mukainen, sanoo Marin.

– On erittäin tärkeää ja merkittävää, että EU on etulinjassa.

Marinin mukaan ilmastotavoitteista käytiin pitkä ja vaikea keskustelu. Osa jäsenmaista vastustaa tiukennuksia, ja huippukokouksessa väiteltiin siitä, miten yksityiskohtaisesti rajoituksia nyt asetetaan.

Marinin mukaan tavoitteet jätettiin yleiselle tasolle, ja EU-komissio tuo ensi keväänä yksityiskohtaisemman esityksen EU-päämiesten kokoukseen.

– Tiedämme, että tavoite on kunniahimoinen, mutta se on välttämätön, jotta voimme täyttää Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet.

EU-päämiesten kokous alkoi torstai-iltana Suomen aikaa ja se kesti yhtäjaksoisesti yli kaksikymmentä tuntia. Sen ehkä tärkein päätös tehtiin torstaina, kun päämiehet hyväksyivät EU:n pitkän aikavälin budjetin ja EU:n elvytysrahaston, joiden yhteissumma on 1,8 biljoonaa euroa. Molempiin sisällytetään niin kutsuttu oikeusvaltiomekanismi, joka edellyttää jäsenmaita sitoutumaan oikeusvaltioon.

Marin sanoo, että myös oikeusvaltiokysymyksessä Suomen tavoitteet täyttyivät, koska esityksen sanamuotoon ei kajottu. Hän kehuu EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaata (kok.), joka on osallistunut oikeusvaltiomekanismia koskeviin neuvotteluihin.

– Sarvamaa ansaitsee tunnustuksen Euroopan parlamentin pääneuvottelijana, Marin sanoo.