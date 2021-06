Sanna Marin: Venäjä-dialogia vahvistettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri antoi lausunnon perjantaina ennen EU-huippukokouksen toista päivää.

Eurooppa-neuvoston toinen kokouspäivä käynnistyi perjantaina Brysselissä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi kokouspaikan ovella kysymyksiin muun muassa EU-maiden taloudesta ja Venäjästä.

Marin totesi, ettei hän näe talouskasvun ohessa lisättävän elvytyksen aiheuttavan relevanttia riskiä talouden ylikuumenemisesta.

– No kyllä enemmän pidän riskinä sitä, jos me emme saa uudistettua meidän taloutemme rakenteita vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää tukevaksi, Marin sanoi.

Marin pitää EU-maiden yhteistä, koordinoitua elvytystä hyvänä. Hän totesi hallituksen pitäneen sen suhteen yllä tiukkaa ehdollisuutta esimerkiksi vihreän siirtymän suhteen.

– Pidän kyllä tätä elvytystä erittäin tärkeänä, tarpeellisena, ja sitä myös hyvänä, että se on yhteistä eurooppalaista elvytystä jäsenmaiden elvytyksen lisäksi. On hyvä, että tätä koordinoidaan ja tähän sisältyy tiukka ehdollisuus, jota Suomi on pitänyt vahvasti esillä. Nimenomaisesti vihreää siirtymää, digitaalista siirtymää ja myös oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, hän sanoo.

”Keskusteluyhteys Venäjän kanssa tarvitaan”

Ranskan ja Saksan ehdottama huippukokous EU:n ja Venäjän kanssa torpattiin neuvostossa. Marinin mukaan olisi hyvä, että Venäjän kanssa käytävää vuoropuhelua kasvatettaisiin nykyisestä.

– Mielestäni olisi hyvä, että dialogia vahvistettaisiin. On esitettävä kysymys, kuinka toimiva tämä nykyinen malli on ollut.

Hänen mukaansa Venäjän tulee vastata EU:n sille vuonna 2016 antamiin viiteen perusperiaatteeseen ennen suhteiden syventymistä. EU ei Marinin mukaan kuitenkaan voi jättäytyä pois suurvaltojen keskusteluista.

– Keskusteluyhteys tarvitaan, jotta asioissa päästään myös eteenpäin. Eurooppa ei voi jättäytyä sivuun, kun esimerkiksi Yhdysvallat käy Venäjän kanssa keskustelua.