Sanna Marin: Uutiset vanhustenhoidosta eivät olleet yllätys

SDP esittää muun muassa sitovaa hoitajamitoitusta lakiin.

– Viime päivinä olemme saaneet lukea lehdistä, millaista inhimillistä kärsimystä huonolaatuinen hoito ja valvonnan epäonnistuminen ovat aiheuttaneet, SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa uutiset ”eivät kuitenkaan ole tulleet yllätyksenä”, sillä monet järjestöt, valvontaviranomaiset, hoivapalveluiden työntekijät, vanhukset ja vanhusten omaiset ovat pitäneet ongelmia esillä voimakkaasti. Hänen mukaansa palveluista on tästä huolimatta leikattu.

SDP esittää tilanteen parantamiseksi kolmea toimenpidekokonaisuutta. Sanna Marinin mukaan ne on laitettava käyntiin mahdollisimman pian.

Tähän kuuluu muun muassa laatukriteerien painottaminen kaikissa hankinnoissa, laadun valvonnasta huolehtiminen sekä riittävän henkilöstön määrän varmistaminen.

SDP esittää esimerkiksi ilman etukäteisilmoitusta tehtävien valvontakäyntien lisäämistä. Laatukriteereitä olisi myös painotettava kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen on oltava kohtuullisia kaikille. Lääkkeiden, matkojen ja asiakasmaksujen maksukatot on yhdistettävä ja niitä on alennettava. Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa on parannettava, SDP linjaa.

SDP vaatii myös kirjaamaan hoitajamitoituksen sitovasti lakiin ja toteuttamaan hoitotakuun, jossa kiirettömään hoitoon pääsee viikon kuluessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore pääjohtaja Markku Tervahauta totesi lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa keskustelun vanhustenhoidosta lähteneen osin väärille urille siitä, mikä on olennaista vanhuksille ja heidän omaisilleen.

– Omat havaintoni ja THL:n data osoittavat, että tärkeintä ei ole se, mikä kyltti katolla on. Toimijasta riippumatta [oli se yksityinen tai julkinen] on alalla sekä hyviä että huonoja kokonaisuuksia, Tervahauta sanoi.

THL:n pääjohtaja korosti tilaajan, eli kunnan vastuuta. Hänen mukaansa kunta ei voi jättää valvontaa ulkopuoliselle viranomaiselle, ja kuntapäättäjien pitää huolehtia, että hoito on kunnossa, oli hoidon toteuttaja yksityinen tai julkinen.

