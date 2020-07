Sanna Marin: Uusien rajoitusten hinta on kova

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan rajoituksia voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos epidemiatilanne pahentuu.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kirjoittaa Twitter-tilillään julkaisemassaan viestiketjussa Suomen koronaepidemian tilanteesta.

Marinin mukaan tilanne on nyt rauhallinen, mutta rajoitusten ottaminen uudelleen käyttöön on mahdollista, jos tilanne muuttuu huonompaan suuntaan. Uusien rajoitusten hinta on hänestä kuitenkin kova.

– Mikäli tautitilanne Suomessa pahenee, voidaan rajoituksia ottaa uudelleen käyttöön. Niiden inhimillinen ja taloudellinen hinta on kuitenkin kova. Eli muistetaan pitää hygieniasta huolta ja turvavälit erityisesti tuntemattomien ihmisten kanssa asioidessa. Hyvää kesää, Marin päättää tviittiketjunsa.

Marin muistuttaa toimista, joilla jokaisen on huomioitava epidemian olemassaolo arjessaan.

– Poikkeusolot päättyivät kesäkuussa ja rajoituksia on purettu asteittain rauhoittuneen tautitilanteen ansiosta. Riski taudin uudelleen kiihtymiseen on silti olemassa ja tämä on jokaisen huomioitava omassa elämässään, Marin kirjoittaa.

– Jos saavut Suomeen muualta kuin rauhallisen tautitilanteen maasta, mene kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin. Luotamme siihen, että toimit vastuullisesti.

– Jos olet oleskellut vain kotimaassa tai vastaavan rauhallisen tautitilanteen maassa, voit terveenä käydä töissä, asioida palveluissa sekä tavata esimerkiksi ystäviäsi ja sukulaisiasi. Mikäli sinulla on minkäänlaisia flunssaoireita, vältä fyysisiä kontakteja ja mene koronatestiin.

