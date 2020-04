Uudenmaan rajoitus kumotaan jo tänään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on päättänyt kumota Uudenmaan sulkua koskevan asetuksen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että hallitus on päättänyt kumota Uudenmaan sulkua koskevan asetuksen.

Rajoitus päättyy jo tänään keskiviikkona 15. huhtikuuta heti valtioneuvoston istunnon jälkeen. Istunto alkaa kello 13.

Alunperin Uudenmaan eristyksen oli tarkoitus päättyä vasta tämän viikon sunnuntaina kello 24.

Marin kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan Uudenmaan liikkumisrajoitusta voidaan pitää edelleen tarpeellisena, mutta maakunnan sulkeminen ei ole enää välttämätön toimi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta korosti mietinnössään, että epidemiatilanteen muuttuessa niin, että valmiuslain 118 pykälälle ei ole enää oikeudellisia perusteita, niin rajoitusta on muutettava tai asetus on kumottava.

Marin sanoi, että valtioneuvoston on kumottava rajoitus välittömästi, kun vaateet eivät täyty, joten rajoitus päättyy jo tänään.

Tällä hetkellä Uudellamaalla on edelleen selvästi eniten tautitapauksia, mutta ero muuhun maahan on jo supistunut. Viimeisen viikon aikana tautitapausten määrä on ollut joissain sairaanhoitopiireissä suhteellisesti yhtä suurta tai suurempaa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Tautitapausten kuntakohtaiset erot ovat myös varsin suuria, eivätkä ne erityisesti heijasta maakuntien rajoja.

Pääministeri korosti kuitenkin, että rajoituksen kumoamisesta huolimatta nyt ei ole oikea aika lähteä mökeille.

– Kaikkea tarpeetonta matkustamista Suomen sisällä pitäisi välttää, Marin sanoi.

Jos suositusta ei noudata, niin mökkipaikkakunnan palveluja ei ainakaan pääministerin mukaan pitäisi käyttää.

Muut rajoitukset pysyvät voimassa.