Sanna Marin: Työllisyystoimissa voidaan joustaa vuoden loppuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan päätösten takaraja venyy hieman.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan työllisyystoimista voidaan päättää vasta vuoden loppuun mennessä. Sanna Marin kertoi aiheesta Säätytalon portailla keskiviikkona.

– Ilman muuta on selvää, että budjettiriihessä pitää olla näkymä siitä, miten tämä 30 000 uutta ensimmäistä päätösperäistä työpaikkaa saadaan luotua. Mutta koronatilanteesta johtuen olemme myös tätä keskustelua käyneet hallituksessa ja viisikossa, viimeksi viime viikolla. On mahdollista, ettemme kaikkia prosesseja saa budjettiriiheen mennessä valmiiksi, Sanna Marin totesi Säätytalon portailla keskiviikkona.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) totesi lauantaina, että hallitus on edelleen sitoutunut hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan päätökset 30 000 uudesta työpaikasta tehdään budjettiriiheen mennessä.

Valtiovarainministerin aikataulu on näin ollen tiukempi kuin pääministerin. Sanna Marinin mukaan hallitus pyrkii siihen, että budjettiriihessä on ”näkymä” työpaikkojen luomiseen.

– Olemme sopineet, että aikataulu joustaa hieman. Sillä tavalla kuitenkin, että tämän vuoden puolella päätökset pitää olla tehtynä. Budjettiriihessä meillä on näkymä tähän 30 000:teen, Sanna Marin sanoi.

Ratkaisut työmarkkinajärjestöjen kanssa

Työllisyystoimia on valmisteltu viime kesästä lähtien työmarkkinajärjestöjen toimesta. Niitä on arvosteltu haluttomuudesta edesauttaa työllisyystavoitteen toteutumista. Muun muassa keskustasta on jo väläytetty, että työllisyystoimista pitäisi päättää ilman työmarkkinajärjestöjä, jos asioiden valmistelu ei etene.

– Palkansaajaosapuoli on valinnut taktiikakseen siilipuolustuksen. Heidän viestinsä on ollut: ei valmiuksia, vaikuttaa aika vaikealta ja vie aikaa, keskustan Jouni Ovaska tylytti alkuviikosta.

Pääministeri Sanna Marin ei jaa näkemystä. Hänen mukaansa ”he [työmarkkinajärjestöt] ovat tehneet erittäin arvokasta ja tärkeää työtä tänä keväänä”.

– Uskon, että he tällä vastuullisella työllä jatkavat tulevaisuudessakin, Sanna Marin totesi.

– On ymmärrettävää, että koronan vuoksi kaikki ne prosessit, jotka ovat käynnissä, ovat lykkääntyneet ja viivästyneet. Kaikki energia on keskitetty tähän akuutin kriisin hoitoon. Antaisin rauhaa sinne puolelle tehdä työtä, jota he nyt tekevät. Toki hallitus vastaa näistä linjauksista, mutta työmarkkinajärjestöjen kanssa pyrimme ratkaisuja löytämään.