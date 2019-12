Sanna Marin: Työllisyystoimet eivät lykkäänny

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan ’olemme sillä polulla, jonka olemme valinneet’.

Eduskunnan keskustelussa uuden hallituksen ohjelmasta opposition kokoomuksen Petteri Orpo sanoi puolueensa haluavan tarjota pääministeri Sanna Marinille (sd.) ”reilun mahdollisuuden”.

– Ja näin totisesti teemme.

– Mutta samaan aikaan meillä on oikeus kertoa, mitkä ovat ne ongelmat, joihin hallitusohjelma johtaa, jos sitä ei korjata. Olemme takuuvarmasti valmiita tekemään yhteistyötä, jos tunnustetaan yhdessä ne ongelmat, joita Suomi on kohtaamassa ja ne virheet, joita hallitusohjelmaan on rakennettu, Petteri Orpo sanoi.

Näitä ovat Orpon mukaan työllisyystoimien puute, jonka vuoksi kaikille tärkeille palveluille ei riitä riittävästi rahaa.

– Me tarvitsemme lisää työpaikkoja, me tarvitsemme kasvua, me tarvitsemme verotuloja, Orpo totesi.

– Tämä on vakava viesti. Mikä on teidän suunnitelmanne, kun taas tärkeät uudistukset lykkääntyvät alkuvuoteen kehysriiheen?

Keskustan Markus Lohi sanoi, että kokoomukselta ei ole tullut yhtään esitystä yrittäjyyden parantamiseksi.

Lohi totesi hallituksen nimittelyn ”sosialistihallitukseksi” olevan hämmentävää.

– Kokoomusta ei tarvita tähän hallitukseen, koska he eivät pysty tuomaan mitään lisäarvoa, Markus Lohi sanoi.

Pääministeri Sanna Marin vastasi Petteri Orpolle.

– Väititte että työllisyystoimet lykkääntyvät. Eivät ne lykkäänny. Me olemme sillä polulla, jonka olemme valinneet. Meidän tavoitteemme on 75 prosentin työllisyysaste ja se että ensi kesänä on 30 000 uutta päätösperäistä työpaikkaa, Sanna Marin sanoi.

Petteri Orpo vastasi olevan positiivista, että pääministeri nyt lupasi työllisyystoimia. Hän sanoi olettavansa tämän tarkoittavan päätöksiä seuraavassa kehysriihessä.

– Se on aivan kriittinen juttu, että silloin hallituspuolueet pystyvät tekemään niitä toimia. Jos ette niitä tee ja jos talous kehittyy niin kuin nyt näyttää, niin se ohjaa vääjäämättömästi siihen että velkaantuminen tulee kasvamaan todella nopeasti. Se johtaa leikkauksiin suomalaisten hyvinvointipalveluista, enkä usko että te haluatte sitä, Petteri Orpo varoitti.

– Eli tehkää niitä työllisyystoimia!

Orpo kysyi, mitä kuuluu eläkelupaukselle. Hän ihmetteli oliko kyseessä Antti Rinteen lupaus vai hallituksen lupaus, ja jatkuuko tämä työ.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli Markus Lohen paheksuntaa nimittelystä:

– Ymmärrän hyvin että edustaja Lohella on aikamoista selittämisen tarvetta. Voi olla että jossain keskustan ihan ikiomassa mikä-mikä-maassa tämä on keskustalainen hallitus, mutta me kaikki muut täällä ja myös keskustan etten sanoisi entiset äänestäjät tietävät, että keskusta on päättänyt lähteä vasemmistohallituksen tukipuolueeksi, Ben Zyskowicz sanoi.

– Asiatonta, kuului välihuuto salista.

Petteri Orpo vastasi Markus Lohelle, että kokoomus haluaisi jatkaa ihmisiä köyhyydestä nostanutta politiikkaa.

– Tätä teidän pitäisi ajaa hallituksessa – joka on vasemmistohallitus, ihan jo eduskunnan kokoonpanoakin katsoen, Petteri Orpo sanoi.