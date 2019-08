Sanna Marin: Työaikaa on lyhennetty ennenkin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan neljän päivän työviikko ja kuuden tunnin työpäivä voi tulevaisuudessa olla totta.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) huomauttaa, että työaikaa on viimeisen sadan vuoden aikana lyhennetty ennenkin.

Marin viittaa lauantaina SDP:n 120-vuotisjuhlan paneelikeskustelussa antamaansa ehdotukseen työviikon lyhentämisestä. Marin pohti, voisiko siirtyminen neljän päivän työviikkoon ja kuuden tunnin työpäivään ”olla se seuraava askel”.

Marin muistuttaa, että työpäivän lyhentäminen kahdeksaan tuntiin on ollut SDP:n keskeisimpiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Laki kahdeksan tunnin työpäivästä säädettiin vuonna 1917.

– #Työaika:a on lyhennetty viimeisen sadan vuoden aikana työn tuottavuuden parantuessa. Ihmisten tulotaso ja hyvinvointi ovat kohentuneet. Työajan lyhentäminen 8 tuntiin päivässä on ollut #SDP:n keskeisimpiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Se on saavutettu. Ihmiset ovat hyötyneet, Sanna Marin kommentoi Twitterissä.

Liikenne- ja viestintäministerin mukaan vastaisuudessakin olisi pyrittävä työn tuottavuuden parantamiseen ja siihen, että hyötyjä on tavallinen ihminen.

– Työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella. 4 päivän työviikko tai 6 tunnin työpäivä elämiseen riittävällä palkalla on tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta, Marin katsoo.



Vastakin on pyrittävä työn tuottavuuden parantamiseen ja, että hyötyjä on tavallinen ihminen. Työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella. 4 päivän työviikko tai 6 tunnin työpäivä elämiseen riittävällä palkalla on tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta. — Sanna Marin (@MarinSanna) August 19, 2019