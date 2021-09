Sanna Marin: Turvavälin poistoa valmistellaan yhä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri lupasi odotetun esityksen perjantaina tai maanantaina.

Tapahtuma- ja kulttuurialaa kuristavan turvavälisäännön poistamista valmistellaan yhä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan esitys kahden metrin turvavälien poistamisesta käsitellään valtioneuvoston istunnossa joko perjantaina tai maanantaina.

Käytännössä kyse on tartuntatautilain 58d pykälän poistosta. Tätä on kuvattu yksinkertaiseksi ja hallitusta on moitittu viivyttelystä asian kanssa. Kokoomuksen kansanedustajat ovat jopa tehneet lakialoitteen pykälän poistamiseksi.

Marin kertoi torstaina Säätytalolla hallituksen istunnon jälkeen, että viivytys johtuu vain ”normaalista valmistelutyöstä”.

”Rajoituksista eroon lokakuussa”

Pääministerin mukaan hallituksen strategia lähtee siitä, että kun rokotekattavuus on riittävän korkea, voidaan rajoituksista luopua.

– Tämän hetken arvio on, että jo lokakuussa pääsisimme tähän. Eli jo lokakuussa pääsisimme rajoitustoimista laajemmin eroon, Sanna Marin sanoi.

Mitään yksittäistä päivämäärää hän ei antanut.

– Se riippuu siitä, milloin pääsemme rokotekattavuudessa riittävälle tasolle.

Hallitukselta odotetun uuden koronastrategian uusi versio on Marinin mukaan määrä hyväksyä maanantaina. Jatkossa yhteiskunta pyritään pitämään mahdollisimman avoimena ja rokotuskattavuus suurena.