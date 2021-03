Sanna Marin: Tänään ajatukseni kohdistuvat naisiin Valko-Venäjällä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) on ottanut kantaa Valko-Venäjän naisten puolesta.

– Tänään ajatukseni kohdistuvat erityisesti naisiin Valko-Venäjällä – demokratiaa kannattavat aktivistit, poliitikot, toimittajat, naiset, jotka taistelevat rauhanomaisesti sortoa vastaan, Sanna Marin kirjoittaa Twitterissä.

Marin linjaa, että ”sukupuolten tasa-arvon ja kaikkien ihmisoikeuksien on tultava todellisuudeksi kaikille naisille kaikkialla”.

Tänään maanantaina on kansainvälinen naistenpäivä.

Today my thoughts are especially with the women of #Belarus – pro-democracy activists, politicians, journalists, women peacefully fighting repression. Gender equality and all human rights must become reality for all women everywhere. #InternationalWomensDay

