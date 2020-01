Sanna Marin: Olemme sitoutuneet työllisyyden tavoitteeseen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus ei aio joustaa tavoitteestaan, jonka mukaan syksyn budjettiriiheen mennessä päätetään 30 000 lisätyölliseen tähtäävistä toimista.

Talouspolitiikan arviointineuvosto totesi tuoreessa vuosiarviossaan pitävänsä hallituksen finanssipolitiikkaa liian löysänä. Julkisen talouden tasapainon saavuttaminen vaalikauden loppuun mennessä on arviointineuvoston mukaan ”sangen epävarmaa”.

Pääministeri painotti hallituksen ottavan arvion vakavasti.

– Nämä olivat tärkeitä huomioita, mitä tässä nostettiin esiin. Ja korostan sitä, että olemme tänään äärimmäisen tärkeän asian äärellä täällä hallituksen iltakoulussa, kun käsittelemme tätä työllisyyskysymystä. Ja tänään kuulemme tilannekatsauksen siitä, että missä näiden työllisyystoimien osalta mennään. Minulla on uskoa, että 30 000 työpaikkaa – kesän budjettiriiheen mennessä saadaan [päätökset] aikaiseksi. Sillä polulla ollaan, Sanna Marin sanoi Säätytalolle saapuessaan.

Marinin mukaan hallitus käy läpi iltakoulussaan työllisyystyöryhmien aikaansaannokset ja pohtii mahdollisia lisätoimia.

– Hallitus on tähän erittäin sitoutunut, emme me tästä tavoitteesta jousta, Sanna Marin sanoi.

Talouspolitiikka perustuu arvioihin tulevasta kehityksestä. Arviointineuvoston raportti vahvistaa viestiä, että työllisyyttä on parannettava ja #sote on saatava maalin. Näihin hallitus on sitoutunut.

Pysyvien menojen lisäys ilman konkreettisia työllisyystoimia on mahdoton yhtälö.

— Katri Kulmuni (@KatriKulmuni) January 29, 2020