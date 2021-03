Sanna Marin syyttää kokoomusta: Koronamallinne ei toimi

Pääministerin mielestä oppositiopuolue vaatii löyhempää mallia rajoille.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin otti eduskunnan täysistunnossa esiin kokoomuksen vaatimuksen negatiivisen testitodistuksen edellyttämisestä rajoilla. Eduskunta käsitteli hallituksen esitystä liikkumisrajoituksiksi.

Sanna Marin sanoi olevansa ”täysin samaa mieltä siitä, että rajat pitäisi saada niin tiiviiksi kuin mahdollista”. Hänen mukaansa vakava brittimuunnos on todennäköisesti kulkenut Euroopan maihin jo varhain.

– Kun huomioimme että naapurimaissamme on näin paha tilanne, ja silti Suomi on onnistunut siinä että meidän tilanteemme ei ole ollut näin paha tämän pandemian aikana. Niin varmasti me voimme sanoa, että on rajoilla jossain myös onnistuttu, Sanna Marin sanoi.

– Meillä on ollut koko tämän pandemian ajan yksi Euroopan tiukimmista rajakontrolleista. Sitä on jälleen kiristetty alkuvuonna, monta viikkoa lennot olivat täysin keskeytettyjä esimerkiksi Britanniaan. Paljon on myös tehty.

– Mutta mitä tulee sitten tähän erityisesti kokoomuksen peräänkuuluttamaan negatiivisen testitodistuksen vaatimiseen rajoilla maahantulon välineenä… Että se riittää, että on negatiivinen testitodistus ja sitten saa tulla ja mennä vapaasti, Marin ironisoi.

Hän jatkoi, että ”voin tässä nyt rehellisyyden nimissä sanoa, että se ei ole vesitiivis malli. Se on heikompi malli kuin se, mikä meillä on käytössä”.

Marin huomautti, että testi otetaan ennalta ja tauti voi tulla testin ottamisen jälkeen. Lisäksi taudilla on itämisaikansa. Siksi hänen mukaansa on varmempi tapa, että testi otetaan Suomessa – mutta sekään ei yksin riitä.

– Jos me haluaisimme tiiviin mallin, niin siihen pitäisi liittää karanteenijakso, joka on pitkä, tai vähintäänkin tuplatestimalli.

– Ja kysyn kokoomukselta: oletteko te tähän valmiita? Koska tähän mennessä te olette nimenomaisesti vaatineet löyhempää mallia.

Sanna Marin jatkoi välillä kiihtyneen oloisesti esittelemällä kokoomuksen Petteri Orpon lokakuista kannanottoa.

– Ja nyt minä tiedustelen kokoomukselta: oletteko te valmiita aidosti sellaiseen rajojen terveysturvallisuusmalliin, joka olisi mahdollisimman pitävä?, Marin kysyi.

– Joten ei nyt yhdessä yritettäisi ikään kuin täällä sivuuttaa tosiasioita ja puhua täällä asioista niin kuin nämä olisivat kaikki aivan yksinkertaisia asioita ratkaistavaksi. Eivät nämä ole.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz pääsi vastaamaan Sanna Marinille.

– Pääministeri Marin halusi tässä puheenvuorossa tällaisen poliittisen kamppailun kokoomuksen kanssa avata, ja hän ilmeisesti näistä tykkää. Haluan sanoa, että kokoomus ei ole missään vaiheessa sanonut, että etukäteen vaadittava negatiivinen testitodistus olisi jokin sellainen taikatemppu, että kun se säädettäisiin, niin se ratkaisisi kaikki ongelmat, Ben Zyskowicz sanoi.

Zyskowiczin mukaan kokoomus on sen sijaan pitkään kysynyt, että kun kaikissa Suomeen verrattavissa olevissa maissa negatiivista testitodistusta vaaditaan, miksei sitä Suomessa ole otettu käyttöön.

– Pääministeri Marin on itse julkisuudessa sanonut, että tämä olisi pieni hyvä lisätoiminto. Ja kun näin on, niin edelleenkin, edelleenkin, tänäkin päivänä kello 17 vaadimme hallitukselta että tämä lisätoimi otetaan käyttöön, Zyskowicz totesi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen kommentoi, että on hyvä että käydään sisältökeskustelua siitä, mitä koronaviruksen uusien mutaatioiden riskin minimointi tarkoittaa.

– Meidän huolemme on ollut se, että kun menemme näin perustavaa laatua oleviin liikkumisvapauden rajoituksiin, niin kyllä silloin jos tilanne on näin vakava meidän täytyy pystyä myös rajaturvallisuus maksimoimaan. Negatiivinen testitodistus on yksi keino, ja on erikoinen asia miksi Suomessa sen käyttöönotto on ollut niin paljon vaikeampaa kuin naapureissa, Kai Mykkänen sanoi.

Mykkäsen mukaan siitä varmasti ollaan yhtä mieltä, ettei se ole vedenpitävä keino.

– Ja kyllä, näin vakavassa tilanteessa meidän täytyy myös pakkokaranteeneja käyttää silloin, kun henkilöitä tulee jotka täytyy testata ja odotetaan tulosta. Kyllä meidän täytyy tässä toimia.

Maat jotka ovat pystyneet estämään koronan tuloa ovat Mykkäsen mukaan velvoittaneet karanteeneja myös oman maansa kansalaisille.

– Meidän täytyy kyllä näitä punnita, koska tässä puhutaan elämästä ja kuolemasta. Sen takiahan me rajoitamme perusoikeuksia, ettei saa kotipihalta poistua – mutta sitten saa kuitenkin vapaasti kulkea maasta toiseen, hän ihmetteli.

Kokoomusryhmyrin mukaan rajaturvallisuuteen pitäisi myös panostaa tämän lakipaketin yhteydessä, ei vasta sen jälkeen.