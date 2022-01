Sanna Marin suuttui Petteri Orpolle: Tuosta paistaa populismi

SDP:n puheenjohtajalle olivat IL-vaalitentissä liikaa kokoomusjohtajan puheet koronaministeriryhmän johtamisesta.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin ja opposition kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ottivat railakkaasti yhteen Iltalehden aluevaalitentissä. Puheenaiheena alkuvaiheessa ollut koronajohtaminen kimmastutti Marinin lopulta.

Keskustelu alkoi, kun Petteri Orpo sanoi hallituksen toiminnan olleen sekavaa.

– Päätökset eivät ole olleet ihmisten mielestä loogisia. Hallitus on riidellyt keskenään ja julkisuudessa ennen näitä päätöksiä ja päätöksenteon jälkeen, Petteri Orpo sanoi.

– Olemme nähneet että kun viranomaiset sitten ovat tehneet päätöksiä, hallinto-oikeudet ovat niitä kumonneet. Esittelevä ministeri joka johtaa koronatyötä on ollut erimielinen asiantuntijoiden, THL:n kanssa.

– Tämä kaikki yhdessä on aiheuttanut sen, että ihmiset eivät nyt tiedä, mitä tässä tapahtuu. Nyt olisi ensisijaisen tärkeää ottaa tämä homma kunnolla näppiin ja ensimmäinen asia on se, että pääministerin pitää ottaa itselleen johtovastuu koronaministeriryhmässä, Orpo totesi.

– Mikä muu voi olla tärkeämpää tässä tilanteessa? Johtaa ryhmää, valmistella huolella päätökset yhdessä asiantuntijoiden kanssa parhaaseen tietoon perustuen, viestiä ne selkeällä suomen kielellä suomalaisille kuten hallitus parhaimmillaan osaa. Silloin me selviäisimme jo monesta, Orpo kysyi.

Sanna Marin vastasi, että ”minä mielelläni ottaisin kaiken tämän mitä Petteri Orpo tässä toteaa siitä, että olisi aikaa valmistella huolellisesti ja kaikki viranomaiset olisivat samanmielisiä”.

– Ja sitten pystyttäisiin viestimään yksiäänisesti ja kaikki toimisivat kuin linjaorganisaatiossa… Mutta tämä tilanne ei ole ollut se. Se ei ole missään vaiheessa ollut se tämän pandemian aikana, Sanna Marin sanoi.

Marin huomautti, että esimerkiksi oikeuksien päätökset eivät ole hallituksen käsissä.

– Minä tunnistan täysin hyvin sen, että tämä tilanne on kansalaisten näkökulmasta kohtuuton. Se on sekava ja hankala. Mutta hallitus ei pysty tähän kaikkeen vaikuttamaan. Me teemme parhaamme ja minä teen parhaani tässä tilanteessa, mutta tosiasia on se, että tautitilanne on vakava, Marin jatkoi.

Petteri Orpo sanoi olevan erittäin hyvä, että koronaministeriryhmällä on tulossa neuvottelu.

– Toivottavasti viime viikkojen ja päivien sähläyksestä on otettu opiksi, Orpo toivoi.

Orpo huomautti pääministerin sijaisen (keskustan Annika Saarikko) arvostelleen melko suorasti työryhmää johtavaa ministeriä (SDP:n peruspalveluministeri Krista Kiurua).

– Minusta sekin on erittäin huono asia, jos hallituksen sisällä ei ole luottamusta esittelevään ministeriin näissä asioissa. Ja kyllä, suomalaiset ovat todella ihmeissään tällä hetkellä. Viestitulva on todella suuri, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan oleellista olisi perustella avoimesti päätökset ihmisille. Hän kysyi Marinilta, ottaako tämä nyt koronaryhmän puheenjohtajuuden, ”koska tämä on tärkein asia”.

– Suora vastaus: en ota. Tätä työtä johtaa ministeri Kiuru, tästä on hallituksessa yhdessä linjattu, Sanna Marin vastasi.

Marinin mukaan pitää myös pystyä näkemään, että ”tämä ei välttämättä ole kauhean lyhyt taival” ja tänä keväänäkin nähdään pandemiassa eri vaiheita.

Petteri Orpo huomautti, että kyseessä ei ole vain sosiaali- ja terveyskriisi.

– Tämä on koko yhteiskunnan kriisi. Siksi siinä tarvitaan laaja-alaisuutta. Ja jos ja kun on niin, että ministeri Kiuru ei enää nauti hallituksen sisälläkään täyttä luottamusta, niin se on erittäin huolestuttavaa, Petteri Orpo sanoi.

– Pitäisi huolehtia yritysten toiminnasta, pitäisi huolehtia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista, kouluista, se vaatii tämän kaiken yhteen kokoamista ja se on mielestäni pääministerin tehtävä, Orpo jatkoi.

Sanna Marin lausui nopeasti väliin:

– Mielestäni on oikeudenmukaista, että tähän saan myös vastata. Nämä syytökset ovat aika kovia. Minulle ei ole sellaista tietoa hallituksen piiristä tullut että hallituskumppaneilla olisi epäluottamusta ministeri Kiurua kohtaan. Tämä ei ole tilanne, Sanna Marin sanoi.

– Tätä poikkihallinnollisuutta pyritään lisäämään ja vahvistamaan. Mutta kyllä näistä vastauksista ja huomioista mitä Petteri Orpo tässä esittää, kyllä niistä paistaa läpi myös populismi.

– Se että ei rajoituksia saa tulla harrastustoimintaan, ravintoloille, yrityksille, yhtään mihinkään – ja samaan aikaan pitää huolehtia, että terveydenhuollon kantokyky kestää ja mitään pahaa ei tapahdu…, Marin totesi jo kiihtyneenä.

– Oliko se populismia…,Petteri Orpo yritti kysyä väliin.

– …tämä ei ole todellisuutta. Meidän pitää tehdä valintoja, me tarvitsemme rajoitustoimia jotta meidän tautikuormamme ei hetkellisesti nouse liian suureksi, jotta meidän terveydenhuollon kantokykymme kestää, Marin jatkoi.

Vaalitentin juontaja lopetti keskustelun asiasta tässä kohdassa.