Sanna Marin sanoo vastanneensa muusikolle: Olemme globaalissa pandemiassa

Pääministerin mukaan ’me kaikki jaamme huolen’ kulttuurialan vaikeuksista.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Timo Heinonen kysyi muusikko-kitaristi Mikko Kososen kertomasta, jonka mukaan hallitus ”ruksasi koronaideamme kylmästi yli”.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan, miten Mikko Kososen mukaan kaikki tapahtuma-alan ehdotukset koronan exit-suunnitelman valmistelussa sivuutettiin. Kosonen sanoi twitterissä hallituksen toimintaa ”hirveän tuhoisaksi”.

Kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) ei vastannut kysymykseen suoraan.

– Ensinnäkin luovien alojen osalta, hallitus uskoo yhä niiden tulevaisuuteen, Annika Saarikko sanoi.

– Ja osana elvytyssatsauksia kohdistetaan varoja myös luovien alojen tulevaisuuteen.

Saarikon mukaan hän ja hallitus ovat tietoisia freelancereiden asemasta, joka on ”yksi pahimmista”.

– Se on valitettavaa, se on väärin, ja siksi tätä tilannetta on autettu taloudellisin tuin, joita alueelliset taidetoimikunnat verottomina apurahoina ovat jakaneet, ministeri jatkoi.

Saarikko kiitti tapahtuma-alan työryhmää ja sanoi sen työn olevan osa exit-suunnitelmaa ”sellaisenaan”.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi eduskunnalle jo vastanneensa Mikko Kososelle.

– Eli hänen kanssaan sosiaalisessa mediassa kävin tästä asiasta keskustelua. Hän oli osoittanut minulle avoimen kirjeen, ja siihen vastasin, ja sanoin että me tulemme hallituksessa varmistamaan ja katsomaan että työ näiden asioiden eteenpäin viemiseksi edistyy, Sanna Marin sanoi.

– Tavallaan tälläkin viikolla viisikossa hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa on käyty läpi, ja ministeri Saarikko tässä kuvasi millä tavalla näitä asioita edistetään.

Marinin mukaan ”me kaikki jaamme huolen tapahtuma- ja kulttuurialan tilanteesta, freelancereiden tilanteesta. Ja hallitus suhtautuu tähän kysymykseen vakavuudella”.

– Mutta haluan tietenkin myös tässä peräänkuuluttaa kohtuutta sen suhteen, että me olemme globaalissa pandemiassa. Ei hallitusohjelmaa kirjoittaessa yksikään meistä puolueista ole halunntu siirtää kouluja etäopetukseen, tai halunnut laittaa tapahtumia tauolle tai halunnut sulkea ravintoloita, Marin jatkoi.

– Eivät nämä ole kysymyksiä joita me haluamme tehdä. Nämä ovat asioita joita me joudumme tekemään, koska meidän velvollisuutemme on myös suojella ihmisten henkeä, elämää, terveyttä erittäin vakavalta taudilta.

