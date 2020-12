Sanna Marin: Rokotesuojan saamisessa menee vielä aikaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri muistuttaa koronasuositusten merkityksestä myös jatkossa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo uudenvuoden tervehdyksessään, että Euroopan elpyminen pandemiasta on Suomelle kriittisen tärkeä kysymys.

– Me emme voi ratkaista pandemiaa yksin, vaan sen selättämiseksi tarvitaan yhteistä onnistumista. Yhtä lailla talouden nostamiseksi tarvitaan yhteisiä ponnistuksia kansallisten toimien lisäksi. Katse on suunnattava omasta nenänkärjestä pidemmälle. Euroopan toipuminen on meidän etumme.

Suomessa aloitettiin koronarokotukset joulupyhien jälkeen. Marin muistuttaa, että pandemia ei silti ole vielä ohi.

– Vaikka kuljemme parempia aikoja kohti, on meillä yhä oltava malttia toimia vastuullisesti ja noudatettava viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia. Pandemia ei ole ohi, ja väestön kattavan rokotesuojan saamisessa menee vielä aikaa.

– Siksi meidän on mahdollisuuksien mukaan työskenneltävä etäyhteyksien kautta, vältettävä kokoontumisia, huolehdittava hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, käytettävä maskia ja oireisena hakeuduttava välittömästi koronatestiin. Toiminnallamme vaikutamme siihen, että yhteiskunta on turvallinen kaikille ja että selviämme kriisistä yhdessä.

Vaikka vuotta 2020 on hallinnut koronakriisi, Marinin mukaan hallitus on vienyt hallitusohjelmassa sovittuja uudistuksia määrätietoisesti eteenpäin. Esimerkiksi hän nostaa muun muassa pienimpien eläkkeiden ja perusturvan korotuksen, aktiivimallin purkamisen ja oppivelvollisuuden laajentamisen.