Sanna Marin Oulussa: Naisiin kohdistuvasta väkivallasta on kyllä keskusteltu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sdp:n vt. puheenjohtaja toivoo, ettei keskustelu seksuaalirikoksista heilahda toiseen ääripäähän.

Oulussa järjestettiin maanantaina kaksi valtakunnallisesti kiinnostavaa tilaisuutta. Aamulla kaupunki järjesti kolmituntisen turvallisuusinfon. Puolenpäivän aikaan oli Oulun yliopistolla viiden suurimman puolueen johtajien paneelikeskustelu.

Turvainfossa Oulun poliisin apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta sanoi kaupungin olevan seksuaalirikoskohun jälkeen kantasuomalaisille turvallinen paikka, mutta kiinnitti huomiota ulkomaalaistaustaisten nyt kohtaamaan asiattomaan käyttäytymiseen. Jopa lapsiperheitä hänen mukaansa häiritään ja tönitään, ja ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat vähentyneet Oulun katukuvassa.

Opposition puoluejohtajien tiedotustilaisuudessa ennen paneelia Sdp:n vt. puheenjohtaja Sanna Marin sanoi olevan todella valitettavaa, jos lapsiperheet ja syyttömät ihmiset eivät uskalla liikkua kaduilla.

– Missään olosuhteissa ei tällaiseen tilanteeseen pitäisi ajautua, Sanna Marin sanoi MTV:n live-lähetyksessä.

– Mitä tulee seksuaalirikoskysymykseen, niin kyllä minun mielestäni ihmisoikeusjärjestöt, naisjärjestöt, monet tahot ovat pitäneet yllä ja esillä ylipäätään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tästä on kyllä keskusteltu. Myös eduskunnassa tästä on käyty keskustelua, muun muassa eduskunnan naisverkosto on tehnyt useita kertoja esityksiä siitä, miten meidän seksuaalirikoslainsäädäntöä pitäisi parantaa, uhrien suojelua tehostaa, poliisin resursseja ja esimerkiksi lastensuojeluresursseja lisätä.

Sanna Marinin mukaan ”ei tämä keskustelu ole uusi, mutta ehkä tämä näiden viimeaikaisten tapahtumien myötä on tullut lähemmäksi meitä kaikkia, koska nämä tapaukset ovat olleet niin järkyttäviä”.

– On hyvä että tästä keskustellaan, ja toivottavasti löydetään ratkaisuja jotka ovat kestäviä ja sellaisia, että se keskustelu ei heilahda toiseen ääripäähän niin, että tavalliset viattomat ihmiset joutuvat pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta, Sanna Marin sanoi.

– Ylipäänsä hyvä että keskustellaan, mutta pitää meidän poliitikkojen, median, ja kaikkien pitää myös maltti siinä, ettei lähdetä luomaan uhkakuvia vihollisina ihmisistä, jotka ovat täysin syyttömiä tilanteeseen.