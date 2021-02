Sanna Marin: Oppositiopolitiikassa pitäisi olla linjakas

Pääministeri vetoaa siihen, että hallitus toi Suomen tavoitteet elpymisvälineestä eduskunnan käsittelyyn.

Eduskunnan täysistunnossa käytiin debattia EU:n elpymispaketista. Lopun puheenvuoroissa kokoomuksen Petteri Orpo totesi pääministeri Sanna Marinille (sd.), ettei lopputulemasta voi eduskuntaa pistää tilille.

– Se on hallituksen muodostama neuvottelulinja, joka käytettiin eduskunnassa, jossa hallituspuolueilla on enemmistö. Neuvottelut EU:ssa käydään kokonaisuudesta: rahoituskehys, elpymisväline ja niihin liittyvä kokonaisuus. Se määrittelee sen, miten Suomi menestyy. Ei tämä missään tapauksessa voi olla eduskunnan piikissä, jos me olemme tyytymättömiä neuvottelun lopputulokseen Suomen näkökulmasta, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) ei kannata olla huolissaan kokoomuksen Eurooppa-politiikan linjasta.

– Me olemme edelleen tämän maan Eurooppa-myönteisin puolue. Me olemme mukana Euroopan kansanpuolueessa erilaisissa pöydissä. Me teemme töitä sen eteen, että Suomen EU-jäsenyys on vahvaa, jotta EU kehittyy oikeaan suuntaan, joka antaa Suomelle ja suomalaisille lisäarvoa, Orpo totesi.

– Mutta eihän se sitä tarkoita, että me hyväksymme teidän neuvottelemanne sopimuksen tuosta vain tai muutokset Euroopan unionin rakenteissa — ei tietenkään. Me olemme oppositiossa, emme ole neuvottelemassa. Meillä on oikeus tehdä oppositiopolitiikkaa. Meillä on oikeus olla kriittisiä niin kotimaassa kuin Euroopan tantereillakin. Se on politiikkaa.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastasi Petteri Orpolle.

– Tietenkin oppositio voi tehdä oppositiopolitiikkaa, mutta meidän neuvottelutavoitteemme ovat olleet eduskunnan käsittelyssä ennen kuin me olemme menneet neuvotteluihin. Ja sellaista kritiikkiä, jota nyt kohdistetaan siihen, että osa tästä rahoituksesta määrittyy vuosien 20 ja 21 talouskehityksen osalta, en täysin ymmärrä, kun sekä kokoomus että perussuomalaiset ovat vaatineet, että vieläkin isompi osa tästä kokonaisuudesta pitäisi määrittyä nimenomaisesti 20 ja 21 talouskehityksen pohjalta — siis koronakriisin seurauksien pohjalta, Sanna Marin sanoi.

– Eli ensin te haluatte, että isompi osa määrittyy näiden vuosien osalta, ja nyt te kritisoitte sitä, kun näin todella on, kun osa tästä rahoituksesta määrittyy koronakriisin taloudellisten seurausten osalta.

Marinin mukaan ”oppositiopolitiikkaa voi tehdä, mutta pitäisi olla myös linjakas siinä, mitä haluaa ja mitä tahtoo tältä kokonaisuudelta”.

– Hallitus on tuonut nämä neuvottelutavoitteet eduskunnan käsiteltäväksi, eduskunta on ne käsitellyt, ja sen mukaisesti me olemme neuvotteluissa toimineet, pääministeri lopetti.