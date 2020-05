Sanna Marin: Oppositiolta valheellisia väittämiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan hallitus on kertonut tavoitteestaan useita kertoja eduskunnassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli lauantaina pääministeri Sanna Marinia (sd.) eduskunnan ja parlamentarismin väheksymisestä. Pääministerin kerrottiin väistäneen koronaepidemian hallintaa koskeneita kysymyksiä eduskunnassa.

Sanna Marin tyrmää väitteet Twitter-päivityksessään.

– On valitettavaa, että oppositiopolitiikkaa tehdään valheellisilla väittämillä. Kansanedustajien kysymyksiin on vastattu kyselytunnilla. Hallituksen tavoite on koko ajan ollut estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, Marin kirjoittaa.

Petteri Orpo pyytää vastauksessaan pääministeriä tarkentamaan syytöksiään.

– Voisitteko tarkentaa, missä olen valehdellut? Hallitus on päivittänyt linjaansa vasta viime viikon periaatepäätöksellä. Toimeenpano edelleen ontuu, kuten olette eduskunnassa sanoneet. Testaus, jäljitys ja suojaus on saatava kuntoon ennen kuin yhteiskunta laajemmin avataan, Orpo sanoo.

Marinin mukaan hallituksen tavoitteena on koko ajan ollut viruksen leviämisen estäminen.

– Sanot, että ”jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta”. Hallituksen tavoitteena on koko ajan ollut viruksen leviämisen estäminen, ja olen kertonut tämän eduskunnassa lukuisia kertoja viimeisten kuukausien aikana.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan hallitus on epäonnistunut, jos tavoitteena on ollut koko ajan viruksen leviämisen estäminen.

– Siksi kokoomus on ehdottanut aggressiivisempaa rajausta. Jos hallitus jatkaa tällä suunnitelmalla, Suomen talouskasvu voi hyytyä 2020-luvulla jopa 100 miljardia, Wallinheimo lisää.

Pääministeri tyrmää myös väitteen siitä, ettei hän olisi vastannut kysymyksiin eduskunnassa.

– Se ei pidä paikkansa. Olen vastannut ja kertonut samalla, että mittareista kerrotaan vielä tarkemmin infossa, jossa asiantuntijat käyvät tilannetta läpi. Tämä ei ole parlamentarismin halventamista toisin kuin väität, Sanna Marin sanoo.

