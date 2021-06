”Sanna Marin on hyvin kaukana omasta puolueestaan”

Tuore tilastoanalyysi selvittää puolueiden sijaintia kuntavaaliehdokkaiden perusteella.

Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Antti Vesala pitää pääministeri Sanna Marinin (sd.) sijoitusta poliittisella nelikentällä jokseenkin yllättävänä.

Hän on jakanut Tilastokeskuksessa työskentelevän Arvi Tolvasen teettämän tilastoanalyysin, jossa Tolvanen vertailee kaikkien puolueiden kuntavaaliehdokkaiden Helsingin Sanomille, Ylelle ja Sanoman vaalikoneille antamia vastauksia keskenään. Vaalikoneet on yhdistetty faktorianalyysilla siten, että puolueiden ehdokkaat on saatu eroteltua poliittiselle kentälle.

Vesalan mukaan analyysi osoittaa, että SDP:n puheenjohtaja Marin on hyvin kaukana oman puolueensa painopisteestä ja edustaa todellisuudessa arvojensa perusteella vasemmistoliiton vasenta laitaa.

– Huomionarvoinen yksityiskohta on, että SDP:n puheenjohtaja Marin on hyvin kaukana oman puolueensa painopisteestä eikä ole edes 75 prosenttia SDP:stä kattavan alueen sisäpuolella vaan vastaustensa perusteella enemmän vasemmistoliittoa ja sielläkin itse asiassa lähempänä vasenta laitaa kuin keskimääräistä vasemmistoliiton ehdokasta, Vesala toteaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Pääministerin paikasta Sanna Marinin kanssa vuonna 2019 kisannut Antti Lindtman (sd.) voisi sen sijaan sijoittua vastaustensa perusteella yhtä hyvin keskustaan kuin kokoomuksen vasempaan laitaankin.

Hajontaa on myös muiden puolueiden sisällä. Kokoomuskesta Vesalan mukaan kuviossa näkyvät pormestariehdokkaat Juhana Vartiainen ja Minna Arve, jotka molemmat tämän perusteella edustavat selvästi vapaamielisempää ajattelua kuin kokoomusehdokkaat keskimäärin, jopa niin selkeästi, että ovat 75 prosentin ”tontin” ulkopuolella.

Vesala pitää kuntavaaliehdokkaiden vastauksiin perustuvaa tutkimusta varsin edustavana otoksena kunkin puolueen aktiiviväen ajattelusta.

– Kuvioista näkyy, miten sekä Kokoomuksella että Perussuomalaisilla on verrattain selkeät omat ”tontit”, ja päällekkäisyyttä muiden kanssa on vähemmän kuin esimerkiksi Keskustalla, joka on käytännössä kokonaan päällekkäin kaikkien muiden kanssa – se hädin tuskin erottuu. Aiemmista vaalikonegrafiikoista tutulla tavalla myös ns. punavihreä blokki näkyy ja on iloisesti limittäin alanurkassa, toki vasemmistoliitto kauimpana, hän sanoo.