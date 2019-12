Sanna Marin: Olen pahoillani kokoomuksen valitsemasta tiestä

Pääministerin mukaan kokoomus on kyseenalaistanut ’oikeusvaltion perusperiaatteemme’.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina pääministeri Sanna Marin (sd.) selvitti huomiota herättänyttä tiistaista lausuntoaan välikysymyskeskustelussa. Marin sanoi tuolloin, että ”Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni, ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn: eikö teitä hävetä?”.

– Omassa lausunnossani en viitannut siihen, onko oppositiolla mahdolisuus tehdä välikysymystä vai ei. Vaan viittasin siihen, että pidän erittäin harmillisena ja valitettavana, että kokoomus – perinteinen sivistyspuolue – puheenjohtajansa suulla on todennut niin, että näitä (al-Holin) lapsia ei pidä auttaa, jos se voisi tarkoittaa näiden äitien auttamista, Sanna Marin sanoi eduskunnalle.

– Toinen asia johon viittasin oli se, että täällä kyseenalaistettiin kokoomuksen riveistä erittäin vahvasti meidän oikeusvaltion perusperiaatteemme, vallan kolmijako-oppi, siitä että hallitus ja eduskunta vastaavat politiikan tekemisestä, mutta me emme vastaa yksilöitä koskevista päätöksistä. Tästä pitää pitää kiinni. Se on viranomaisten tehtävä.

– Olen pahoillani siitä että kokoomus on lähtenyt tälle tielle, Marin totesi.

Varapuhemies Juho Eerola (ps.) ei eduskunnan käytäntöjen vastaisesti antanut Marinin mainitsemalle kokoomuksen puheenjohtajalle eli Petteri Orpolle tämän pyytämää vastauspuheenvuoroa.

Orpo pääsi vastaamaan vasta kyselytunnin lopulla. Hän sanoi pitävänsä kohtuullisena saada puheenvuoro, jos puoluetta vastaan hyökätään ”näin puolivillaisilla asioilla”.

– Arvoisa rouva pääministeri, mielestäni teidän asemassanne pääministerin paikalta ei pitäisi antaa puolitotuuksia, Orpo totesi.

– Minusta se on tyylitöntä, että te annatte sellaisen kuvan, että me emme halua auttaa lapsia.

– Me oikeasti iloitsemme siitä, että kaksi pientä lasta on matkalla kotimaahansa. Se on erinomaista. …Ehkä on hyvä että tulee joulutauko. Toivon että rauhoitutaan ja levätään, ja palataan siihen yhteistyön käteen sitten ensi vuonna paremmalla mielellä. Hyvää joulua.

Sanna Marin vastasi lukeneensa tarkkaan lehtihaastattelun asiasta ja sanoi Orpon kantaa al-Hol-lapsiin ”järkyttäväksi”.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo: Tyylitöntä ja uskomatonta pääministeriltä

Wille Rydman: Punavihreys on sivistysporvariuden vastakohta (VU 18.12.2019)