Sanna Marin: Olemme tukeneet yrityksiä, haluamme kohtuullisuutta

Kokoomuksen Petteri Orpo ihmettelee pääministerin lietsomaa vastakkainasettelua.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin osallistui keskiviikkona iltapäivällä eduskunnan budjettikeskusteluun. Opposition kokoomuksen Petteri Orpo siteerasi Marinin kirjoitusta, jossa tämä totesi, että ”ymmärrystä ei löydy sille, että irtisanotaan syvän kriisin keskellä, jotta voidaan maksaa isoja osinkoja”.

– Miksi te lietsotte tällaista vastakkainasettelua, yritysten ja hallituksen välille, yritysten ja työntekijöiden välille? Onko kyse poliittisesta pelistä? Vastakkainasettelun hakemisesta? Vai onko kyse siitä, että hallituksessa te ette ymmärrä yritysten toiminnan logiikkaa, Petteri Orpo kysyi.

– Yritykset palkkaavat ihmisiä siksi, että voivat tuottaa palveluita ja tuotteita. Jos yritys ei kannata, niin ei voida palkata. Ja tässä tilanteessa, missä työllisyys on kaikki kaikessa, me tarvitsemme jokaisen työpaikan, jokaisen yrityksen. Meidän pitää toimia tässä yhteiskunnassa yhdessä, jotta yritykset pärjäävät, ja jotta ihmisillä on töitä.

– Kysyisinkin teiltä, olisitteko te valmiit laajempaan yhteistyöhön kuten täällä keskustan eduskuntaryhmän puhuja edustaja (Katri) Kulmuni esitti. Hän puhui parlamentaarisesta työstä jopa, jolla yhdessä katsoisimme sitä, miten tästä kriisistä selvitään ilman vastakkainasettelua, Orpo kysyi.

Kokoomuksesta ensimmäisinä myös Sinuhe Wallinheimo, Anne-Mari Virolainen ja Kai Mykkänen kysyivät Sanna Marinin yrityksiä koskevista puheenvuoroista ja luottamuksesta.

Sanna Marin vastasi todeten, että ”minä kannan syvää huolta tästä tilanteesta jossa me olemme. Olen todennut sen, että en usko, että me selviämme tästä syvästä kriisistä yksin valtion voimin”.

– Me tarvitsemme vastuullisuutta ja yhteiskuntavastuuta, kohtuullisuutta aivan kaikilta, jotta me selviämme tästä kriisistä yhdessä, Sanna Marin sanoi.

– Tässä ajassa on syytä kantaa huolta jokaisesta ihmisestä, jokaisesta irtisanomisesta. Ja kaikki ne irtisanomiset jotka eivät ole välttämättömiä tässä ajassa, niitä ei minun mielestäni pitäisi nyt tehdä. Koska ihmisillä on tällä hetkellä paljon vaikeampi työllistyä kuin aikana, jolloin elämme kasvusuhdanteen aikaa, jolloin työpaikkoja on myös enemmän olemassa.

Marin toisti, että ”juuri tässä tilanteessa tämän syvän kriisin keskellä pitäisi välttää irtisanomisia, jotka eivät ole välttämättömiä”.

– Minä uskon että ihmiset ymmärtävät kyllä myös irtisanomiset tilanteissa, jos niitä ei voida välttää. Jos yrityksellä menee niin huonosti, että on välttämätöntä irtisanoa, kyllä ihmiset sen ymmärtävät. Mutta jos irtisanotaan tilanteessa tällaisen kriisin keskellä ihmisiä, jotka tippuvat käytännössä tyhjän päälle, heillä on vaikea työllistyä koska suhdannetilanne on erittäin vaikea, erittäin syvä kriisi joka meillä on olemassa, niin tätä ihmiset eivät ymmärrä, Marin totesi.

Hän peräänkuulutti ”kaikkia toimia ja keinoja, joita yrityksissä on käytettävissä, että näitä toimia voitaisiin lykätä edes tämän pahimman ja syvimmän kriisin yli”.

– Siinä on kyse kohtuudesta. Siinä on kyse siitä, että kannettaisiin tässä tilanteessa yhteiskuntavastuuta, Sanna Marin sanoi.

– Hallitus on tukenut yrityksiä miljardeilla. Tämän kriisin keskellä. Koska me haluamme että yritykset selviytyvät. Me emme halua että yritykset ajautuvat konkurssiin, me emme halua nähdä työttömyyttä joka siitä syntyy. Me olemme sen vuoksi tukeneet yrityksiä mittavasti.

– Nyt peräänkuulutamme myös yrityksiltä kohtuullisuutta, yhteiskuntavastuuta, niin että voimme yhdessä selvitä tästä erittäin vakavasta tilanteesta jossa me olemme.

Sananvaihto synnytti täysistunnossa vilkkaan keskustelun. Oppositiosta syytettiin pääministerin jopa käyttäneen lausunnoissaan epäisänmaalliseksi leimaamista.

Kokoomuksen Timo Heinonen kysyi, väittääkö pääministeri ”ihan kirkkain silmin, että suomalaiset yritykset irtisanovat huvin vuoksi?”.

– Yksikään suomalainen yritys ei irtisano huvin vuoksi, ei kiusatakseen, ei tehdäkseen työttömiä, vaan sen takia, että ne selviäisivät tässä tilanteessa, Timo Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan Marin ei ole halunnut antaa yrityksille mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen, jotta päästäisiin vaikean ajan yli.

– Ja nyt te kehtaatte tässä salissa suomalaisia työllistäviä yrittäjiä osoittaa sormella, että he muka irtisanoisivat huvin vuoksi! Arvoisa pääministeri, jos käyttäisin teidän retoriikkaanne, niin sanoisin, että eikö teitä hävetä.

Petteri Orpo siteerasi Sanna Marinin toista lausuntoa: ”Emme voi valitettavasti luottaa, että yritykset huolehtivat ihmisistä ja ympäristöstä”.

– Minusta tuo on aivan eri asia kuin se, että te (nyt) peräänkuulutatte kohtuullisuutta. Se että sanotaan ettei voi luottaa siihen että yritykset huolehtivat omista työntekijöistään tai ympäristöstä on eri asia, Petteri Orpo huomautti.

Orpon mielestä Marinin pitäisi pahoitella viestiään yrittäjille.

Sanna Marin vastasi, että sitaatista puuttui sen toinen osa eli ”…vaan me tarvitsemme tulevaisuudessakin vahvaa hyvinvointivaltiota ja yhteisiä pelisääntöjä”.

Tapasin viime viikolla myös Peperiliiton @petri_vanhala:n. Tuon tapaamisen perusteella ehdin jo toivoa, että on löytymässä aitoa yhteishenkeä isänmaan puolesta kriisin keskellä. Metsäteollisuuden tämänpäiväinen ilmoitus kertoo varsin toisenlaista viestiä. — Sanna Marin (@MarinSanna) October 1, 2020