Sanna Marin naapurimaiden tilasta IS:lle: Olemme samassa veneessä

Pääministerin mukaan Suomi pyrkii mahdollisuuksien mukaan auttamaan läheisiä naapurimaita.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa presidentti Sauli Niinistön kanssa samaa mieltä siitä, että Suomen viestin naapurimaille on oltava koronatilanteessa realistinen.

– Olen presidentti Niinistön kanssa samaa mieltä siitä, että emme mekään mestareita ole. Suomessa on omat haasteensa ja jokainen Euroopan ja maailman maa on kovassa haasteessa tämän epidemian edetessä. Kaikki olemme samassa veneessä, Marin sanoo Ilta-Sanomille.

Niinistö nosti asiaan esiin Ilta-Sanomien haastattelussa maaliskuussa. Taustalla on huoli siitä, että epätoivoisessa tilanteessa naapurimaissa Ruotsissa ja Venäjällä olevat kaksoiskansalaiset ja siirtotyöntekijät lähtisivät Suomeen. Periaatteessa Suomen terveydenhuolto voisi epätoivoisessa tilanteessa ryhtyä kiinnostamaan heitä.

– Huolimatta siitä, että meillä sanoma on ollut aika vakuuttava koko ajan siitä, että koronatilanne on hallinnassa, niin olisi hyvä viestiä, että emme mekään mestareita tässä ole. Sekin kannattaa kertoa ulos. Suomella on todella paljon tekemistä hoitaa itsensä tässä tilanteessa, Niinistö sanoi Ilta-Sanomille.

Marinin mukaan Suomi pyrkii omalta osaltaan auttamaan läheisiä naapurimaita. Apua hänen mukaansa on pyydetty esimerkiksi Virosta ja Ruotsista. Esimerkkinä mahdollisesta materiaalisesta avusta Ilta-Sanomien haastattelussa nousevat esiin terveydenhuollossa tarvittavat suojavisiirit.

– Jos ja kun Suomessa valmistetaan visiirejä yli oman tarpeen, niin tietenkin tulemme siinä myöskin naapurimaille apua tarjoamaan, Marin sanoo Ilta-Sanomille.