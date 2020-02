Sanna Marin MTV:lle: Menojen lisäyksiä tuskin joudutaan perumaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri vakuuttaa työllisyystavoitteen toteutuvan, joten menolisäyksiä ei jouduta arvioimaan uudelleen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo MTV:n Uutisextrassa suhtautuvansa vakavasti muun muassa Talouspolitiikan arviointineuvoston ja kansainvälisen luottoluokittaja Fitchin kriittisiin arvioihin hallituksen talouslinjasta. Tarvetta suunnanmuutokselle ei hänen mukaansa silti ole.

– Olemme sitoutuneet siihen, että ensi kesänä meillä on 30 000 ihmistä enemmän töissä kuin tällä hetkellä, muun muassa rakenteellisia uudistuksia tekemällä. Uskon vahvasti siihen politiikkaan ja linjaan, jonka hallitus on Säätytalolla ottanut ja neuvotellut, ja tällä tiellä ja polulla me olemme. Ei pidä lähteä heiluttamaan sitä suuntaa ja politiikkaa uutisotsikoiden varassa, pääministeri sanoo.

Hallituksen on määrä sopia työllisyystoimista elokuun budjettiriiheen mennessä. Jos uskottavia työllisyystoimia ei löydy, joutuu hallitus ohjelmansa mukaan arvioimaan jo aiemmin päätettyjä menolisäyksiä uudelleen.

Pääministeriltä kysytään, onko hän valmis jo tehtyjen menolisäysten perumiseen, jos työllisyystavoite ei toteudu.

– Tämä on niitä kysymyksiä, joita hallituksen pitää keskenään ja yhdessä katsoa, Marin toteaa.

– Itse lähden siitä, että hallitusohjelmasta pidetään kiinni.

Pääministeri kertoo luottavansa siihen, että hallituksen työllisyystavoite toteutuu ja keinot 30 000 ihmisten työllistämiseen löytyvät. Näin ollen jo tehtyjä päätöksiä menolisäyksistä tuskin joudutaan hänen mukaansa perumaan.

– En itse usko, että siihen joudutaan.