Sanna Marin MTV:lla: Tämä on juuri sitä, naisvihaa

Pääministerin mukaan miespoliitikko voi kyllä esiintyä kalastajalehden kannessa.

SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin kommentoi MTV:n Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa (31:40) taannoista esiintymistään Vogue-lehden kannessa.

– Kai joku veti herneen nenään siitä, että siellä ei ollut aluspaitaa – näkyi naisen ihoa, Sanna Marin sanoo.

– Vieläkin tuolla somessa siitä öyhötetään. Että eihän sillä ole mitään muuta tekemistä kuin vaan esiintyy Voguessa ja kaikki päivät se on vaan jossain naistenlehdissä. Ja siihenkin kuvaan meni, mitä, tunti mun aikaani, 2020 tammikuussa ennen koronakriisiä… Yksi tunti niihin kuviin.

– On tässä vähän jotain muutakin tehty kuin otettu naistenlehtikuvia. Mutta se on niin helppo, tiedätkö, tämä on just sitä, naisvihaa, hän kommentoi.

Marin ihmettelee, että ”mies voi olla jossakin kalastajalehden kannessa ja puhua kalastuksesta, ja se on sitten vaan… asiallista”.

– Mutta ei siitä pidä välittää. Haters gonna hate.

Sanna Marinin mukaan hänen edeltäjästään Jutta Urpilaisesta otettiin lehtiin aina niin monta kuvaa, että varmasti saatiin huono kuva, ja se sitten pistettiin lehteen.

– Aina ihan hirveän huonoja kuvia, ihan kummallisia kuvakulmia ja muita. Joku sitten kertoikin jälkeen päin, että toimitukset valitsivat aina huonoimmat. Tarkoituksella haluttiin luoda hänestä mielikuvaa tietynlaisena, Marin toteaa.

Toisaalla ohjelmassa Sanna Marin kertoo yhden syistä, miksi hän lähti politiikkaan.

– Mä en vaan jaksanut jotenkin sitä maailmaa, missä kaikki fokusoituu yksilöön ja hänen… siihen… hänessä vellomiseen, Sanna Marin sanoo.

