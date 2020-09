Sanna Marin: Metsäteollisuudella oma ilmastotoimien tiekartta 

Pääministerin mukaan elinkeinoelämäkin peräänkuuluttaa ’edistyksellistä ilmastopolitiikkaa’.

Syksyn ensimmäisellä eduskunnan kyselytunnilla pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastasi kysymykseen tehtaanpiipuista, teollisuuden kilpailukyvystä ja polttoaineveron perumisesta.

– Hallitus on päättänyt laskea teollisuuden sähköveron EU:n minimitasolle. Tämä on merkittävä avaus sen suhteen, että meidän teollisuutemme on kilpailukykyinen tulevaisuudessakin, mutta myös sen suhteen että meidän teollisuutemme sähköistyy, Sanna Marin totesi.

Pääministeri kertoi tavanneensa metsäteollisuuden edustajia keskiviikkona. He esittelivät Marinin mukaan näkemyksiään alan kulkemisesta ”kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2035”.

– Suomalainen elinkeinoelämä on peräänkuuluttanut edistyksellistä ilmastopolitiikkaa. Myös metsäteollisuus tekee oman osansa tässä kokonaisuudessa. He ovat tehneet osana toimialojen tiekarttatyötä oman tiekarttansa siihen, miten teollisuudenalaa uudistetaan kestäväksi. He näkevät ison potentiaalin siinä, että Suomessa tehdään ilmastotoimia, jotta meillä myös syntyy sellaista tuotantoa ja toimintaa, jolla on kilpailukykyinen asema tulevaisuudenkin markkinoilla, Marin sanoi.

Marinin mukaan kyse ei ole vastakkainasettelusta vaan yhteisestä tavoitteesta.

Pääministeriltä kysyttiin seuraavaksi työpaikkojen turvaamisesta.

– Hallitus tulee tekemään budjettiriihessään päätöksiä niin työllisyyden vahvistamisesta kuin suomalaisen talouden vahvistamisesta. Olemme keskellä poikkeuksellisen syvää kriisiä. Hallitus on tehnyt koko vuoden toimenpiteitä, jotta Suomi selviäisi mahdollisimman vähin vaurioin tästä kriisistä, jonka kourissa kaikki maat yhdessä ovat.Hänen mukaansa EU.ssa tehdyt päätökset ovat osa merkittävää kokonaisuutta.

– Suomi tulee tekemään oman elpymissuunnitelmansa, jolla on mahdollista vahvistaa meidän elinkeinotoimintaamme ja meidän teollisuutemme toimintaedellytyksiä. Suomellakin on mahdollisuus käyttää noin kolmen miljardin kokonaisuus toimiin, joilla vahvistetaan vihreää kasvua, vihreää työllisyyttä digitalisaatiota ja vahvistetaan meidän kilpailukykyämme hyvin monella saralla.

Työajan lyhentäminen ei Sanna Marinin mukaan ole hallituksen ohjelmassa.

– Tämä (kuuden tunnin työpäivä) oli näkemys jonka sanoin SDP:n puoluekokouksessa vastavalittuna puheenjohtajana. Se on visio tulevaisuuteen, siihen että tuottavuuden parantuessa me parannamme myös tavallisten työntekijöiden asemaa ja elämää.

Kokoomuksen Pia Kauma kysyi muun muassa UPM:n, Finnairin ja Lapin matkailun irtisanomisista ja lakkautusilmoituksista. Hänen mukaansa monessa kodissa mietitään nyt, miten tässä pärjätään. Kauma ihmetteli, miten hyvin pääministeri tuntee yritysten toimintaa ja vaikutelmaa, ettei hallitus arvosta yrityksiä – ”fakta nimittäin on että yrityksen on oltava kannattava ja myös tulevaisuuden näkymien on oltava valoisia”.

Sanna Marin vastasi kysymyksessä tulleen ”muutamia virheellisiä väittämiä”. Sellainen on hänen mukaansa muun muassa se, että yksityisiä yrityksiä olisi karsastettu koronatestauksessa.

– Hallitus on toivottanut koko meidän terveydenhuollon kapasiteetin tervetulleeksi ja halunnut hyvää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä siinä, että saamme meidän testauskapasiteetin niin ylös kuin mahdollista. Tämä on ollut hallituksen selkeä viesti, Marin sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan kilpailukyky on kaikki kaikessa. Hänen mukaansa suomalaiset vientiyritykset ovat hyvinvointimme kivijalka ja käyvät tällä hetkellä taistelua siitä, että ne pysyvät hengissä.

Orpon mukaan päätöksiä kilpailukyvyn ja talouden parantamiseksi tarvitaankin nyt. Hän kysyi, tehdäänkö budjettiriihessä todellisia päätöksiä esimerkiksi hallitusohjelman 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisesta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi yrityksiä arvostettavan.

– Olemme tekemässä, aivan kuten pääministeri totesi, toimia jotka vaikuttavat kilpailukykyyn. Me toimimme äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Maailmanmarkkinat supistuvat. Monet niistä yrityksistä joiden lomautuksista tässä on kerrottu eivät liity hallituksen toimenpiteisiin millään tavalla, vaan ne johtuvat maailmanlaajuisesta koronatilanteesta: kysyntää ei ole, Matti Vanhanen sanoi.

Vanhasen mukaan asioita on hoidettava yhdessä.

– Tässä haetaan hyvin helppoja ratkaisuja, että ikään kuin joku yksittäinen polttoaine olisi se ratkaiseva tekijä. Näin ei ole.