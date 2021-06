Sanna Marin maaliskuussa: Suomella on kaikkein kirein rajakontrolli

Pääministerin mukaan olemme olleet pandemian ajan rajakontrollitoimissa EU-maiden ykkönen.

Espoolainen kokoomusvaltuutettu Tere Sammallahti on jakanut somessa alla näkyvän videoleikkeen pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin rajakommentista.

Sanna Marin osallistui 4. maaliskuuta 2021 Ylen A-Talkiin. Siellä hän sanoi kohdassa 5:40 seuraavasti:

– Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ulkorajojen pitäminen, sisärajojen pitäminen, se että virus ei pääse rajan yli. Se on ollut mielestäni EU:n yksi isoin kipukohta koko tämän pandemian ajan, Sanna Marin totesi.

– Me olemme osa sisämarkkinaa, me olemme osa EU-aluetta. Ja Suomella on ollut kaikkein kireimmät rajakontrollitoimet koko tämän pandemian ajan EU-maista. Ja me olemme tästä myös moitteita saaneet komissiolta, Marin jatkoi.

