”Sanna Marin lupasi, mitään ei tapahtunut” – kokoomus mukaan välikysymykseen

Koko oppositio jätti yhteisen välikysymyksen varautumisesta Suomen rajoille tulijoihin.

Oppositiopuolueiden tai niiden eduskuntaryhmien vetäjät Riikka Purra (ps.), Kai Mykkänen (kok.), Mari-Leena Talvitie (kok.), Päivi Räsänen (kd.) ja Harry Harkimo (ln.) esittelivät välikysymystä infotilaisuudessa.

Välikysymyksen otsikkona on ”Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen”.

Kokoomus on mukana opposition yhteisessä välikysymyksessä saadakseen hallituksen toteuttamaan muutokset valmiuslainsäädäntöön. Puolue haluaa tiedotteensa mukaan varmistaa, että hallitus valmistelee lainsäädännön sen varalle, että Suomi joutuu kohtaamaan samanlaista hybridivaikuttamista kuin Puola, Latvia ja Liettua ovat viime aikoina kokeneet Valko-Venäjän vastaisilla rajoillaan.

– Välikysymys on meille väline varmistaa, että hallitus toteuttaa viime viikolla lupailemansa valmiuslainsäädännön tarkistamisen. Vaadimme, että hallitus toteuttaa sen tavalla, joka mahdollistaa turvapaikanhaun keskeyttämisen määräajaksi tilanteessa, jossa turvapaikanhaku on muuttunut turvan hakemisesta ulkovallan painostusvälineeksi Suomea vastaan, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

– Kannamme huolta siitä, että hallitus unohtaa lupaamansa muutokset, kun akuutti tilanne laantuu. Tulevaan on valmistauduttava hyvän sään aikana. Puolitoista vuotta sitten pääministeri Sanna Marin lupasi, että valmiuslakien tarkastamista käsitellään yhdessä, kun tarve tuli esiin Turkin ohjattua siirtolaisia Kreikan rajan yli. Mitään ei kuitenkaan puolessatoista vuodessa ole tehty, Mykkänen lisää.

Välikysymyksellä kokoomus toivoo saavansa kirjalliset vastaukset täsmällisiin kysymyksiin, jotka on esitetty.

– Pyrimme siihen, että tuloksena on uhkaa ennaltaehkäisevä lainsäädännön muutos tämän vaalikauden kuluessa. Suomen on poistettava ennalta ulkovaltojen syyt kokeilla hybridivaikuttamista turvapaikanhakijoita hyväksikäyttämällä. Se on ainoa tapa estää tilanne, joka on inhimillinen katastrofi kymmenille tuhansille mukaan tempaistuille ihmisille sekä uhka kohdemaan kansalliselle turvallisuudelle ja riippumattomuudelle. Tällaisesta on tuore esimerkki Valko-Venäjän ja sen EU-naapureiden rajoilta, Mykkänen sanoo.

Mykkänen pitää Valko-Venäjän synnyttämää tilannetta vakavana ihmisoikeusrikoksena.

Kokoomus painottaa, että EU-maiden on yhdessä luotava vahva paine siihen, että Valko-Venäjä sallii humanitaarisen avun rajavyöhykkeelle työntämilleen ihmisille. Puolueen mielestä EU:n ja Puolan yhteistyön osana Puolan on sallittava kansainvälisten tarkkailijoiden ja median toiminta Puolan puolella rajaa.

Välikysymyksen varsinaiset kysymykset ovat:

* Tukeeko hallitus Puolan ja Liettuan päätöstä olla vastaanottamatta turvapaikkahakemuksia väliaikaisesti?

* Miksi ulko- ja sisäministerit ovat Puolan kriisin aikana antaneet ristiriitaisia lausuntoja mahdollisuudesta keskeyttää turvapaikanhaku hybridivaikuttamisen tilanteessa?

* Mikä ulko- ja sisäministereiden lausunnoista on koko hallituksen kanta kysymykseen mahdollisuudesta keskeyttää turvapaikanhaku?

* Onko edelleen voimassa se, mitä sisäministeri Ohisalo on todennut, että mikäli vastaava tilanne syntyisi Suomen ulkorajalle, kaikissa tapauksissa ainakin yksi rajanylityspaikka olisi auki ja valmiina vastaanottamaan turvapaikkahakemuksia?

* Aikooko hallitus tuoda eduskuntaan pikaisesti nk. hätätilapykälän, jolla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää yleisen järjestyksen ja kansallisen turvallisuuden vuoksi ulkovallan järjestämän laajamittaisen maahantulon tilanteessa?

* Millä aikataululla hallitus tuo tällaisen esityksen, jos sellaista esitetään?

* Mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden Suomen ulkorajoilla?

* Miten hallitus valmistautuu estämään hallitsemattoman laittoman maahantulon Suomeen?

* Miten hallitus aikoo estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden laittoman maahan jäännin?

LUE MYÖS:

Näin avainministerit puhuivat rajoista viikon aikana ristiin