Sanna Marin: Lisätalousarviosta historiallisen suuri

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan yrityksille on tulossa erittäin merkittävä tukipaketti.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että hallitus aikoo antaa kaikkien aikojen suurimman lisätalousarvioesityksen tänään keskiviikkona.

– Lisätalousarvio tulee olemaan historiallisen suuri, Sanna Marin kertoi toimittajille Säätytalolla.

Pääministerin mukaan hallituksen suljettaviksi määräämille ravintoloille on luvassa tukea.

– Tottakai yritysten tukeminen vaikeassa kriisitilantessa on erityisen tärkeää ja sen vuoksi hallitus on niin suorien tukien kautta kuin muunlaisin tukitoimin pyrkinyt varmistamaan sen, että yrityksille on saatavissa tukea nyt, kun kriisi on pahimmillaan, Marin sanoi.

Hän ei kertonut yksityiskohtia, mutta totesi, että on erilaisia mekanismeja ja välineitä antaa yrityksille tukea, kuten Finnvera, Business Finland, ely-keskukset ja kunnat, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, jotta myös yksinyrittäjille ja ammatinharjoittajille saadaan tuki perille.

– Kaikenkokoiset yritykset tarvitsevat tukea ja hallitus on tässä myös toimimassa, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan hallitus tiedottaa kehysriihen annista tänään jo päivällä.

Ravintoloiden korvausmallia haetaan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että yritysten tukipaketista tulee ”erittäin merkittävä”.

– Se johtuu puhtaasti siitä, että luvut, joita nähdään esimerkiksi lomautusuhan alla olevista kertovat siitä, että yritysten tilanne on erittäin vaikea. Arvio on, että noin puolet yrityksistä tulisivat jonkinlaista tukea hakemaan. Kyllä meillä pitää olla, millä vastata siihen, Lintilä sanoi Säätytalolla.

Ylen tietojen mukaan yrityksille olisi tulossa liki miljardin euron tukipaketti.

Lintilän mukaan pääosa tuesta on avustuksia, mutta tulee myös rahoituksellisia elementtejä.

Lintilä kertoi aamulla, että ravintoloille annettavasta korvauksesta haetaan edelleen mallia.

Ukrainasta saapunut jo kausityöntekijöitä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoi, että ensimmäiset ulkomaiset kausityöntekijät saapuvat maataloustöihin ”pikapuoliin”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) puolestaan kertoi, että ensimmäiset työntekijät ovat jo saapuneet Ukrainasta omia reittejään, ja he ovat nyt karanteenissa. Haaviston mukaan ukrainalaisia on tullut toistakymmentä.

– Olen viimeksi eilen ollut yhteydessä Ukrainan ulkoministeriin tästä asiasta, että sikäli kuin tänne tarvitaan aivan kriittisimpiä työntekijöitä, niin tämä voidaan mahdollistaa, Haavisto sanoi.

Kyse on huoltovarmuuteen liittyvistä työtehtävistä.