Sanna Marin: Liikkumisrajoitukset ovatkin kontaktien vähentämistä sisätiloissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan rajoitukset otetaan käyttöön vain, jos se on välttämätöntä kaikista näkökulmista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus aikoo esittää liikkumisrajoituksia vain, mikäli se on välttämätöntä.

– Me emme tällä hetkellä voi vielä sanoa, onko tällaisiin toimenpiteisiin syytä ryhtyä vai ei. Siitä me kuulemme tänään lisää tietoa, Sanna Marin sanoi toimittajille Säätytalolla.

Marinin mukaan on hyvä, että koronatartuntojen määrä näyttää tasaantuneen viime päivinä.

– Mutta muutaman päivän otoksella en vielä tekisi sitä johtopäätöstä, että luvut ovat nyt laskussa, pääministeri sanoi ja lisäsi, että viikonlopun jälkeen maanantaisin ja tiistaisin tartuntaluvut ovat pienempiä.

Marinin mukaan hallituksella on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ”selvä arvio” tilanteesta.

– Heidän arvionsa on, että tämänkaltaiset rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä epidemian hallitsemiseksi tulevina viikkoina ja kuukausina. Toisaalta se kysymys, joka tässä on vielä auki, on, onko se myös välttämätöntä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen näkökulmasta, Marin selvitti.

Pääministerin mukaan mikäli välttämättömyyttä ei ole sekä epidemian hallitsemisen että terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen osalta, niin silloin pääministerin mukaan eduskuntaan ei esitystä liikkumisrajoituksista anneta.

– Pitää olla siis aivan välttämätöntä kaikista näkökulmista, Marin tähdensi.

Kontaktit vähenisivät jopa 25 prosenttia

Hallitus ja kaikki eduskuntapuolueet kuulevat tänään Säätytalolla THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön arvion tilanteesta.

Marinin mukaan THL on arvioinut, että hallituksen toimenpidekokonaisuudella saataisiin vähennettyä kontakteja 25 prosentilla, koska sillä päästäisiin puuttumaan sosiaalisiin kontakteihin, joihin tällä hetkellä ei pystytä puuttumaan.

– Tässähän on kyse ennen muuta kontaktien rajoittamisesta sisätiloissa, vaikka puhummekin liikkumisen rajoittamisesta, Marin kertoi.

Marinin mukaan liikkumisrajoitukset eivät ole yhdellekään hallituspuolueelle helppo päätös.

– Varmasti yksikään puolue ei haluaisi tämänkaltaisia toimenpiteitä ottaa käyttöön. Nämä rajoittavat ihmisten perusoikeuksia hyvin merkittävällä tavalla.

Hallituksen sisällä ei pääministerin mukaan ole ristiriitaa tästä näkökulmasta.

Marinin mukaan hallitus päättää tänään, onko liikkumisrajoitusten käyttöönotto välttämätöntä.

Hallitus keskustelee tänään oppositiopuolueiden kanssa liikkumisrajoituksista ”parlamentaarisessa infossa” kello 16. Sen jälkeen hallitus jatkaa neuvotteluitaan liikkumisrajoituksista.

– Tällä hetkellä en osaa ennakoida, mikä on keskustelun lopputulema, Marin sanoi.