Sanna Marin: Lentokentällä ei ole ollut riittävän selkeitä ohjeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri sanoi ajatelleensa, että ihmiset asettautuvat omaehtoisesti karanteeniin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) myöntää, että ulkomailta Suomeen palanneiden matkailijoiden ohjeistus ei ole ollut lentokentällä riittävää.

– Kun saapuu maahan, pitää asettaa itsensä karanteeniin kahdeksi viikoksi, ei olla tekemisissä muiden ihmisen kanssa. Minun käsitykseni on, että tässä ei ole ollut riittävän selkeitä ohjeita ja käsitykseni on myös se, että tilanteeseen on puututtu, pääministeri Sanna Marin sanoi eduskunnan kyselytunnilla tänään torstaina.

Pääministerin mukaan terveydenhuollon henkilökuntaa on ohjattu lentokentälle ja jaettu matkustajille selkeitä ohjeita siitä, kuinka pitää menetellä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala ihmetteli, miten on mahdollista, että hallitus ei ohjeistanut ajoissa lentokentällä toimia viranomaisia kunnolla, vaikka hallitus itse kehotti matkailijoita palaamaan Suomeen.

– Hallitus on linjannut, että kaikki Suomeen palaavat pitää asettaa karanteeniin, heidän pitää omaehtoisesti asettautua karanteeniin. On ilman muuta selvää, että ohjeistuksen pitää olla selkeää ja sen olisi pitänyt olla jo aikaisemmin selkeämpää, Marin vastasi.

Marin sanoi ajatelleensa, että näin myös toimitaan, mutta nyt on huomattu, että siinä on ollut puutteita.

– Tähän emme enää pysty vaikuttamaan, mutta voimme vaikuttaa siihen, että tästä eteenpäin kaikki ohjeistus on selkeää. On tärkeää, että ihmiset jotka palaavat Suomeen, eivät levitä tautia eteenpäin, Marin sanoi.

Kauanko kotona pitää olla?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kysyi, mikä on skenaario, johon hallitus perustaa toimenpiteensä ja millä strategialla tästä päästään ulos.

– Tarvitaan näkymä, kauanko kotona pitää olla ja milloin sen ravintolan voisi saada auki, Orpo sanoi.

Orpon kysymykseen ei kuitenkaan saatu vastausta.

– Hallituksen strategiana on hoitaa nyt akuutti kriisi ja samaan aikaan varmistaa, että Suomi on hyvinvointivaltio myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä me käytämme kaiken energiamme ja voimavaramme siihen, että voimme suojella suomalaisia ihmisiä tältä taudilta ja teemme koviakin toimenpiteitä, jotta tässä voidaan onnistua, Marin vastasi.

Marin totesi, että hallituksen toimien tarkoituksena on auttaa suomalaisia yrityksiä akuutin kriisin yli, jotta on yrityksiä ja työpaikkoja on tulevaisuudessakin.

Rajoitustoimia tehtävä yhä enemmän

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi, onko mitään arviota, miten jo tehdyt toimet ovat vaikuttaneet ja onko jo näkymää, milloin toimet voidaan purkaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että ihmiset ja talous eivät tule koskaan toipumaan, jos virusta ei saada hoitoon.

– Tämä täytyy saada hanskaan. Jotta tämä saadaan hanskaan, ensimmäinen ja olennaisin toimi on se, että sosiaaliset kontaktit on vietävä minimiin, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan se tiedetään, että jo tehdyt rajoitustoimet vähentävät kontakteja merkittävästi.

– Niitä toimia on todennäköisesti, kamala sanoa, mutta niitä on tehtävä vielä jatkossa yhä enemmän, Kiuru sanoi.