Sanna Marin: Laki kevytautoista joudutaan ehkä kumoamaan

Liikenne- ja viestintäministerin mukaan EU:n komission huomautus on vakava.

Euroopan komissio ei hyväksy lausunnossaan Suomen uutta autoluokkaa ja on huolissaan sen vaikutuksista liikenneturvallisuudelle.

Jo eduskunnassa hyväksytyn lainsäädännön tarkoituksena oli tuoda kevytautot traktoreiden kanssa samaan T1-ajoneuvoluokkaan. Näin 15-17-vuotiaat nuoret saisivat ajaa autoja AM-luokan ajokortilla maksimissaan 60 km/h tuntinopeudella.

EU:n mukaan kevytautot eivät kuitenkaan täytä T1-ajoneuvoluokan vaatimuksia, koska ne on tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Täten kevytautot ovat moottoriajoneuvoja, joita koskee eri direktiivin säännöt. Toisaalta kevytautot eivät vastaa myöskään luokan L6e kevyitä nelipyöriä kuten nykyisiä mopoautoja.

Komissio on huolissaan myös kevytautojen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen, sillä kohdeikäryhmään kuuluvat eivät välttämättä ole vielä riittävän kypsiä ja ottavat todennäköisemmin riskejä. Lisäksi komissio arvioi, että kevytautoihin nopeusrajoittimia voidaan näpelöidä luvattomasti.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan komission huomautus on vakava.

– On mahdollista, että viime joulukuussa eduskunnassa hyväksytty kevytautoja koskeva lainsäädäntö joudutaan kumoamaan. Lain on tarkoitus astua voimaan marraskuussa. Asiasta on käytävä keskustelu hallituksen sisällä, Marin kirjoittaa Twitterissä.

— Sanna Marin (@MarinSanna) August 28, 2019