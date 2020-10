Sanna Marin: Krista Kiurulla on minun ja hallituksen luottamus

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmaisee tukensa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.), jolle kokoomus on esittänyt epäluottamuslausetta.

– Ministeri Krista Kiurulla on minun ja hallituksen luottamus, Sanna Marin kirjoittaa Twitterissä.

Pääministerin mukaan hallitus on nojannut epidemian torjunnassa terveysviranomaisten tuoreimpiin arvioihin.

– Näin on toimittu myös maskisuosituksen osalta. Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, Marin kirjoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho perusteli epäluottamuslausetta muun muassa Kiurun epäselvällä viestinnällä ja eilen eduskunnan kyselytunnilla esille tulleilla ”raskauttavilla tiedoilla poliittisesti ohjatuista maskilinjauksista”. Laihon mukaan suomalaisten on voitava luottaa kriisinhoitoa johtavaan vastuuministeriin.

Aiemmin tänään kansanedustajat peräsivät Kiurulta lukuisilla kysymyksillä totuutta siitä, tiesikö hallitus maskien hyödyistä jo keväällä.

